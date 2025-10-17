Спецпредставитель Путина предложил связать Россию и США тоннелем

Спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил построить под Беринговым проливом туннель между российским Дальним Востоком и американской Аляской.

«Представьте, что туннель “Путин — Трамп” соединяет Россию и США. <…> Давайте строить будущее вместе!» — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, адресовав пост ее владельцу, американскому миллиардеру Илону Маску.

При этом он уточнил, что строительство тоннеля, протяженность которого должна составить около 110 километров, с использованием традиционных технологий обошлось бы примерно в 65 миллиардов долларов. В то же время, как написал Дмитриев, принадлежащая Маску Boring Company могла бы уложиться примерно в восемь миллиардов.

Boring Company — одна из компаний Маска, которая занимается строительством подземных коммуникаций, в том числе тоннелей. В 2013 году Маск показал проект Hyperloop, который представляет тоннель с откачанным из него воздухом, по которому движется скоростной поезд.

На данный момент проект по-прежнему не реализован, однако Маск построил несколько испытательных тоннелей Hyperloop, в частности, в американских Хоторне и Лас-Вегасе, а также французской Тулузе. Как сообщалось, в ходе испытаний поезд Hyperloop смог развить скорость около 450 километров в час.

Дмитриев также опубликовал фрагменты советских документов, недавно переданных российским посольством американской стороне. В них упоминается проект строительства моста «Кеннеди-Хрущева» между Советским Союзом и США.