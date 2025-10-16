Родители ставшего мемом про такси мальчика решили судиться из-за использования его образа в рекламе

Семья мальчика Жени, который стал героем мема «Мама, вызывай такси!», намерена обратиться в суд. Она не хочет, чтобы компании и блогеры использовали его изображение в коммерческих целях. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Baza.

Сестра мальчика рассказала, что ее брат страдает легкой формой аутизма и тяжело переносит внимание к себе. А после того, как ролик внезапно стал вирусным, семья столкнулась с волной насмешек и оскорблений. Женю в сети называют, в частности, «жиробасом», «избалованным» и другими неприятными словами.

«Нам очень больно видеть, как люди оскорбляют Женю. Он особенный ребенок и не заслуживает такого отношения. Мы никогда не давали согласия на использование его образа в рекламе. Это аморально и бесчеловечно», — сказала девушка.

Инцидент, сделавший Женю известным, произошел в начале июня в городе Тобольске. Женя ехал с матерью в автобусе, когда между женщиной и водительницей произошел конфликт. По словам сестры, Женя вел себя беспокойно, отвлекал кондуктора и водителя, а его мать пыталась его успокоить и не успела вовремя оплатить проезд. После этого женщину с сыном высадили из автобуса. Один из прохожих снял происходящее на видео, которое позже попало в сеть.

Однако на видео, которые распространились в сети после того инцидента, запечатлен не просто конфликт, а буквально драка. Женщина стала вести себя агрессивно, напала на водительницу и начала ее избивать прямо во время движения автобуса, после чего их высадили. На улице она продолжила кричать и материться, ударила ногой по колесу автобуса, а мальчик пытался ее успокоить и произнес ставшую мемом фразу: «Мама, вызывай такси!»

Как писало РИА «Новости», позже полиция установила личность женщины и начала проверку. В тобольском управлении МВД заявили, что действиям нападавшей будет дана правовая оценка.

Теперь семья Жени требует прекратить использование его образа в рекламе и готовит иски против тех, кто, по их мнению, наживается на популярности ребенка.