Мир

Особая диета может замедлить старение мозга

2 минуты чтения 23:40 16 октября

Зеленая средиземноморская диета может способствовать замедлению старения мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Бен-Гуриона, Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета и Лейпцигского университета.

В ходе исследования, которое длилось 18 месяцев, ученые изучали влияние потребления определенных продуктов на здоровье мозга у 300 человек. Отмечается, что это одно из самых продолжительных научных проектов, посвященных связи между рационом питания и работой мозга.

Ученые рассказали, что все участники были разделены на группы и придерживались одной из трех диет: стандартной здоровой, традиционной средиземноморской с ограничением калорий и так называемой зеленой средиземноморской диеты. Последняя отличалась высоким содержанием растительных компонентов, включая зеленый чай и манкай (водное растение, богатое белком и полезными веществами).

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Анализ образцов крови показал, что у участников, которые придерживались зеленой средиземноморской диеты, снижался уровень определенных белков, связанных с ускоренным старением мозга. Ученые предполагают, что защитный эффект этой диеты может быть связан с противовоспалительными веществами, содержащимися в зеленом чае и манкае.

«Изучение циркулирующих в крови белков позволяет нам в реальных условиях наблюдать, как на процессы старения мозга влияет образ жизни и питание. Такой подход дает нам динамическое представление о здоровье мозга и помогает выявить биологические изменения задолго до появления симптомов. Картируя эти белковые сигнатуры, мы получаем ценное новое представление о том, как такие вмешательства, как изменение рациона питания, могут помочь сохранить когнитивные функции с возрастом», — рассказала научный сотрудник Гарвардской школы Чана, одна из руководителей исследования Анат Меир.

Ранее европейские ученые выяснили, что средиземноморская диета уменьшает риск развития рака предстательной железы, шейки матки и колоректального рака. Кроме того, такую диету связали со снижением риска смерти женщин от любого вида рака на 17%.

