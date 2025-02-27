Средиземноморская диета снижает риск развития некоторых видов рака

Группа европейских ученых выяснила, что средиземноморская диета уменьшает риск развития рака предстательной железы, шейки матки и колоректального рака, а также снижает риск смерти женщин от любого вида рака на 17%. Об этом сообщает CNN.

«Соблюдение средиземноморской диеты было связано с более низким риском развития рака, вызванного ожирением, независимо от индекса массы тела или распределения жировой ткани», — заявила первый автор исследования Инмакулада Агилера-Буэносвинос, научный сотрудник кафедры профилактической медицины и общественного здравоохранения в Институте медицинских исследований Университета Наварры в Памплоне.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные более 450 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из 10 стран. Жители трех из этих стран — Греции, Италии и Испании — в большей степени придерживались средиземноморской диеты, в то время как жители остальных стран — Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании — этого не делали.

Анализ показал, что у первой группы риск развития рака, связанного с ожирением, был примерно на 6% ниже. Хотя это число может показаться небольшим, его значимость возрастает при применении к более крупным группам населения, отмечает Агилера-Буэносвинос. «Даже небольшое снижение риска на индивидуальном уровне может привести к тысячам предотвратимых случаев рака», — добавила исследовательница.

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В то же время исследование не выявило, что средиземноморская диета снижает риск возникновения других онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, что противоречит результатам предыдущих исследований.