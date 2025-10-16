Китай вступился за российскую нефть и пригрозил США

МИД Китая обвинил Белый дом в запугивании других стран и «подрыве правил» международной торговли из-за призывов США к отказу от российской нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Линь Цзяня.

РБК отмечает, что Цзянь также заявил о готовности КНР к ответным мерам в адрес США, если «законные права и интересы Китая пострадают». Чиновник не привел конкретных примеров, но упомянул, что Пекин сделал «серьезное представление» Великобритании за санкции против китайских перевозчиков российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Индии на прекращение закупок и поставок нефти из России. Во время общения с журналистами политик рассказал, что планирует убедить принять аналогичное решение и власти КНР.

Через несколько часов министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ждет отказа от нефти и газа из России от властей Японии. Ранее Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины в адрес Индии из-за продолжающегося импорта российской нефти.

В США считают, что закупающие энергоресурсы у России страны помогают ей финансировать вторжение в Украину. СМИ сообщали, что Трамп требовал от стран ЕС согласиться на введение 100-процентных пошлин на товары из Китая и Индии, чтобы оказать давление на Москву и вынудить ее перейти к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной.

Это предложение, по данным Financial Times, вызвало скептическую реакцию в Евросоюзе. Власти европейских стран опасаются ответных мер со стороны Китая и Индии. Пекин и Вашингтон продолжают «торговую войну» друг с другом. Так, на 1 ноября назначено вступление в силу дополнительных американских пошлин на товары из Китая.