EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Китай вступился за российскую нефть и пригрозил США

2 минуты чтения 15:48 | Обновлено: 18:28

МИД Китая обвинил Белый дом в запугивании других стран и «подрыве правил» международной торговли из-за призывов США к отказу от российской нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Линь Цзяня.

РБК отмечает, что Цзянь также заявил о готовности КНР к ответным мерам в адрес США, если «законные права и интересы Китая пострадают». Чиновник не привел конкретных примеров, но упомянул, что Пекин сделал «серьезное представление» Великобритании за санкции против китайских перевозчиков российской нефти.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Индии на прекращение закупок и поставок нефти из России. Во время общения с журналистами политик рассказал, что планирует убедить принять аналогичное решение и власти КНР.

Через несколько часов министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ждет отказа от нефти и газа из России от властей Японии. Ранее Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины в адрес Индии из-за продолжающегося импорта российской нефти.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

В США считают, что закупающие энергоресурсы у России страны помогают ей финансировать вторжение в Украину. СМИ сообщали, что Трамп требовал от стран ЕС согласиться на введение 100-процентных пошлин на товары из Китая и Индии, чтобы оказать давление на Москву и вынудить ее перейти к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной.

Это предложение, по данным Financial Times, вызвало скептическую реакцию в Евросоюзе. Власти европейских стран опасаются ответных мер со стороны Китая и Индии. Пекин и Вашингтон продолжают «торговую войну» друг с другом. Так, на 1 ноября назначено вступление в силу дополнительных американских пошлин на товары из Китая.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке