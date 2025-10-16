EN
Экономика

США заявили об ожидании отказа еще одной страны от российских нефти и газа

2 минуты чтения 08:13 | Обновлено: 08:14

Вашингтон ждет от Токио решения об отказе от импорта российских энергоносителей. Об этом по итогам переговоров с японским коллегой Кацунобу Като заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, главной темой встречи стало обсуждение планов по мобилизации стратегических инвестиций Японии в США через двустороннее американо-японское соглашение о торговле и инвестициях.

«Министр Като и я также обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии и ожиданий администрации, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей» — написал Бессент на своей странице в соцсети X.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Ранее президент США Дональд Трамп требовал прекратить закупки российских нефти и газа от Китая и Индии, утверждая, что таким образом они помогают Москве продолжать войну в Украине. В случае отказа глава Белого дома грозил Пекину и Нью-Дели повышением американских импортных пошлин на их продукцию. Позже Трамп потребовал того же от Евросоюза.

На требования Вашингтона в Пекине ответили, что будут закупать иностранные энергоносители руководствуясь исключительно собственной политикой и интересами в этой сфере, а в Нью-Дели — что не могут ограничивать свободу частных компаний по выбору поставщиков.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

В августе США повысили импортные пошлины на продукцию из Индии до 50%, а 15 октября Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки нефти в России.

В свою очередь, власти Евросоюза в июле заключили с США соглашение о пошлинах, одним из условий которого стал отказ стран-членов блока от импорта российских нефти и газа и переходе на закупки американских энергоносителей.

