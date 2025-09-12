СМИ: США будут добиваться от G7 введения санкция против Индии и Китая из-за России

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться от властей стран-партнеров по G7 введения высоких импортных пошлин на товары из Индии и Китая в ответ на закупки этими странами российской нефти. Об этом пишет американское издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

До данным газеты, такой шаг американских властей станет частью усилий Трампа по принуждению Москвы к миру в Украине. Видеоконференция представителей стран G7 запланирована на 12 сентября. Как ожидается, представители Вашингтона на ней поднимут вопрос о введении в отношении продукции из Китая и Индии импортных пошлин в размере от 50% до 100%.

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

При этом FT отмечает, что идея введения санкций против Пекина и Нью-Дели уже вызывала скептицизм у властей европейских стран, которые считают такой шаг опасным из-за возможных экономических последствий и ответных мер китайских и индийских властей.

Ранее сам Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли Пекин и Нью-Дели в финансировании российской военной машины путем закупок нефти из России. Так, советник американского президента по торговле Питер Наварро заявил, что Индия стала хабом по «отмыванию» подсанкционной российской нефти. По его словам, индийские компании покупают нефть из России со скидкой, а затем перерабатывают ее и продают по всему миру, обеспечивая таким образом Путина стабильным притоком твердой валюты для финансирования продолжения боевых действий в Украине.

Однако, несмотря на угрозы США о введении высоких импортных пошлин, ни Пекин, ни Нью-Дели не выполнили требований Вашингтона об отказе от закупок российских энергоносителей.