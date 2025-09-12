EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: США будут добиваться от G7 введения санкция против Индии и Китая из-за России

2 минуты чтения 08:14

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться от властей стран-партнеров по G7 введения высоких импортных пошлин на товары из Индии и Китая в ответ на закупки этими странами российской нефти. Об этом пишет американское издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

До данным газеты, такой шаг американских властей станет частью усилий Трампа по принуждению Москвы к миру в Украине. Видеоконференция представителей стран G7 запланирована на 12 сентября. Как ожидается, представители Вашингтона на ней поднимут вопрос о введении в отношении продукции из Китая и Индии импортных пошлин в размере от 50% до 100%.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

При этом FT отмечает, что идея введения санкций против Пекина и Нью-Дели уже вызывала скептицизм у властей европейских стран, которые считают такой шаг опасным из-за возможных экономических последствий и ответных мер китайских и индийских властей.

Ранее сам Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли Пекин и Нью-Дели в финансировании российской военной машины путем закупок нефти из России. Так, советник американского президента по торговле Питер Наварро заявил, что Индия стала хабом по «отмыванию» подсанкционной российской нефти. По его словам, индийские компании покупают нефть из России со скидкой, а затем перерабатывают ее и продают по всему миру, обеспечивая таким образом Путина стабильным притоком твердой валюты для финансирования продолжения боевых действий в Украине.  

Однако, несмотря на угрозы США о введении высоких импортных пошлин, ни Пекин, ни Нью-Дели не выполнили требований Вашингтона об отказе от закупок российских энергоносителей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 