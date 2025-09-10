EN
СМИ: Трамп призвал ЕС ввести пошлины для Китая и Индии ради давления на Россию

2 минуты чтения 08:22

Президент США Дональд Трамп призвал страны Евросоюза ввести 100-процентные пошлины на товары из Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

По их словам, такое предложение Трамп озвучил после встречи высокопоставленных чиновников США и ЕС, которая прошла в Вашингтоне. Стороны, как отмечается, обсудили способы усилить экономическое давление на Москву.

«Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», — заявил газете один из американских чиновников.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Второй собеседник Financial Times утверждает, что США готовы «отзеркалить» любые пошлины, введенные ЕС в отношении Китая и Индии. По данным газеты, подобные шаги продиктованы растущим разочарованием Трампа в Белом доме из-за затянувшихся попыток заключить мирное соглашение, а также на фоне усиливающихся атак России на Украину.

«Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход здесь заключается в следующем: давайте все введем жесткие пошлины и сохраним их до тех пор, пока Китай не согласится прекратить закупки нефти. Других мест, куда нефть может пойти, действительно не так много», — заявил первый американский чиновник.

Трамп, в свою очередь, 9 сентября написал в своей соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты и Индия «продолжают переговоры по устранению торговых барьеров между двумя странами». По данным газеты, в августе США повысили пошлины на импорт из Индии до 50% из-за закупок российской нефти, что усилило напряженность в отношениях с южноазиатской страной.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

О том, что страны ЕС рассматривают возможность введения вторичных санкций против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей, Financial Times писала и ранее со ссылкой на чиновников. Отмечалось, что многие относятся к этому шагу с осторожностью в силу тесных торговых связей с Пекином и Дели.

«Вопрос в том, есть ли у европейцев политическая воля положить конец войне? Любые из этих мер, безусловно, будут дорогостоящими. Чтобы президент одобрил их, нам необходима поддержка наших партнеров в ЕС и, в идеале, всех наших союзников. Мы готовы разделить эту боль вместе», — заявил первый американский чиновник.

Ранее министр финансов Скотт Бессент заявил, что США готовы работать с Европой над введением новых санкций против стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Чиновник назвал это попыткой «разрушить» экономику России. 

