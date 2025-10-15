Военная поддержка Украины упала наполовину

В июле и августе этого года объем военной помощи Украине сократился на 43%, несмотря на разработку НАТО инициативы PURL, в рамках которой европейские страны закупают американское оружие для Киева. К августу к ней присоединились восемь стран-членов альянса, выделив в общей сложности 1,9 миллиардов евро. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики.

В публикации сказано, что в первой половине этого года европейские страны выделяли на помощь Украине больший объем средств, нежели в 2022–2024 годах. Рост военной поддержки произошел на фоне того, что США напротив прекратили объявлять о новых пакетах помощи в начале 2025 года. Тем не менее, летом объем выделяемых Европой средств рухнул на 57% по сравнению с первым полугодием.

«Поскольку военная поддержка Украины все больше зависит от закупок нового оружия, реализация которых зачастую занимает месяцы или даже годы, инициатива НАТО PURL является важным инструментом для предоставления Украине готового к использованию оружия из американских запасов. В то же время сокращение военной помощи в июле и августе вызывает удивление. <…> Сейчас решающее значение будет иметь то, как изменятся цифры осенью», — рассказал Кристоф Требеш, руководитель отдела отслеживания поддержки Украины и директор по исследованиям Кильского института.

При этом он отметил, что общий уровень финансовой и гуманитарной поддержки Украины оставался примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы войны. Эту помощь Киеву предоставляют в основном страны-члены ЕС. На их долю приходится около 86% от всего объема помощи.

«Сейчас крайне важно, чтобы эта стабильность распространилась и на военную поддержку, поскольку Украина опирается на нее для поддержания своей обороноспособности на местах», — добавил Требеш.

Выводы Кильского института сделаны на основе системы отслеживания поддержки Украины, которая фиксирует поставки военной, гуманитарной и финансовой помощи. Всего в систему входит 41 страна.