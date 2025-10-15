США начали запрещать въезд за комментарии о громком политическом убийстве

Госдеп США аннулировал визы как минимум шестерым иностранцам, которые публиковали негативные комментарии об убийстве популярного консервативного блогера и активиста Чарли Кирка.

«Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, желающих смерти американцам. Государственный департамент продолжает выявлять владельцев виз, которые праздновали гнусное убийство Чарли Кирка», — заявило ведомство. Чиновники добавили, что авторы таких комментариев будут высланы из страны.

Американские дипломаты не уточнили, сколько виз они аннулировали. В публикации приведены примеры шести высказываний граждан Аргентины, ЮАР, Мексики, Бразилии, Германии и Парагвая, которым «больше не рады в США».

Гражданин Германии, которому запретили въезд в США, написал об убийстве Кирка так: «Когда умирают фашисты, демократы не жалуются». Человек из Парагвая оскорбил активиста и добавил, что он «умер по собственным правилам», вероятно, имея в виду, что он был сторонником права на владение оружием.

Также виза была отозвана у аргентинца, который написал в соцсетях, что Кирк «посвятил всю свою жизнь распространению расистской, ксенофобской и женоненавистнической риторики». Гражданин Мексики заявил, что «бывают люди, которые заслуживают смерти», а гражданин ЮАР утверждал, что Кирка «использовали, чтобы разгромить движение белых националистических отбросов».

Госсекретарь США Марко Рубио после убийства Кирка предупредил, что США не будут выдавать визы тем, кто поддержал преступление, а также аннулируют уже выданные документы. До этого его заместитель Кристофер Ландау призвал «не стесняться» сообщать ему об иностранцах, «восхваляющих насилие и ненависть».

Чарли Кирк 10 сентября был убит выстрелом в шею во время встречи со студентами в кампусе Университета долины Юты. Трамп 14 октября посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы — высшей гражданской наградой США наряду с Золотой медалью Конгресса. Награду приняла вдова политика Эрика Кирк.