EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

США начали запрещать въезд за комментарии о громком политическом убийстве

2 минуты чтения 09:03 | Обновлено: 11:49

Госдеп США аннулировал визы как минимум шестерым иностранцам, которые публиковали негативные комментарии об убийстве популярного консервативного блогера и активиста Чарли Кирка.

«Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, желающих смерти американцам. Государственный департамент продолжает выявлять владельцев виз, которые праздновали гнусное убийство Чарли Кирка», — заявило ведомство. Чиновники добавили, что авторы таких комментариев будут высланы из страны.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

Американские дипломаты не уточнили, сколько виз они аннулировали. В публикации приведены примеры шести высказываний граждан Аргентины, ЮАР, Мексики, Бразилии, Германии и Парагвая, которым «больше не рады в США».

Гражданин Германии, которому запретили въезд в США, написал об убийстве Кирка так: «Когда умирают фашисты, демократы не жалуются». Человек из Парагвая оскорбил активиста и добавил, что он «умер по собственным правилам», вероятно, имея в виду, что он был сторонником права на владение оружием.

Также виза была отозвана у аргентинца, который написал в соцсетях, что Кирк «посвятил всю свою жизнь распространению расистской, ксенофобской и женоненавистнической риторики». Гражданин Мексики заявил, что «бывают люди, которые заслуживают смерти», а гражданин ЮАР утверждал, что Кирка «использовали, чтобы разгромить движение белых националистических отбросов».

Госсекретарь США Марко Рубио после убийства Кирка предупредил, что США не будут выдавать визы тем, кто поддержал преступление, а также аннулируют уже выданные документы. До этого его заместитель Кристофер Ландау призвал «не стесняться» сообщать ему об иностранцах, «восхваляющих насилие и ненависть».

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Чарли Кирк 10 сентября был убит выстрелом в шею во время встречи со студентами в кампусе Университета долины Юты. Трамп 14 октября посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы — высшей гражданской наградой США наряду с Золотой медалью Конгресса. Награду приняла вдова политика Эрика Кирк.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой