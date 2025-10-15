EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Зумеры придумали новый способ обеспечить себе старость

2 минуты чтения 18:27

Необходимость большую часть жизни откладывать деньги на пенсию и отказывать себе в удовольствии отдохнуть в молодости потеряла актуальность для зумеров. Представители поколения Z не доверяют государству и предпочитают самостоятельно распоряжаться накоплениями на будущую старость. Об этом пишет Newsweek.

По данным Института и факультета актуариев (IFoA) Великобритании, 46% опрошенных представителей поколения Z считают, что к моменту их выхода на пенсию нынешняя государственная система обеспечения пенсионеров просто перестанет существовать. Глубокое недоверие к государству среди зумеров наблюдается и в США, где молодежь опасается, что социальное обеспечение будет исчерпано задолго до их старости.

«Молодежь не отвергает пенсии. Она просто вошла в рынок труда, где пенсий как таковых уже нет. Это все равно что спрашивать, почему зумеры не пользуется таксофонами, ведь инфраструктура была демонтирована еще до того, как они успели ею воспользоваться», — заявил директор по инвестициям в компании R.W. Rogé & Company, Inc. Стивен Роже.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Эксперты, опрошенные Newsweek, считают, что представители поколения Z «были вынуждены» пересмотреть свое отношение к традиционным пенсионным отчислениям из-за нестабильности и меняющейся экономической среды. Кроме того, по их словам, на взгляды зумеров повлиял и технологический прогресс.

«Сейчас существует множество инвестиционных инструментов, которые раньше были просто недоступны, а сейчас их можно использовать как альтернативу пенсиям. Еще тридцать лет назад инвестиции, покупка акций или облигаций были утомительным и долгим процессом. А сегодня это можно сделать буквально за 30 минут», — рассказал старший экономист компании Just2Trade Иван Марчена.

Стивен Роже согласился с ним и добавил, что поколение Z не отстраняется от финансовых вопросов, а наоборот — проявляет осознанность.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

«Они даже более вовлечены в финансовые вопросы, чем предыдущие поколения, которые могли просто плыть по течению, благодаря автоматизированным пенсионным системам. Эта вовлеченность, в сочетании с более длинным инвестиционным горизонтом и улучшенными финансовыми и технологическими инструментами, на самом деле может принести им больше пользы в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Эксперты также рассказали, что среди зумеров начал набирать популярность новый тренд, так называемая «микропенсия» (micro-retirement). В ее основе лежит идея о том, чтобы наслаждаться жизнью «здесь и сейчас», а не откладывать отдых до момента выхода на пенсию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой