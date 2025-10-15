Зумеры придумали новый способ обеспечить себе старость

Необходимость большую часть жизни откладывать деньги на пенсию и отказывать себе в удовольствии отдохнуть в молодости потеряла актуальность для зумеров. Представители поколения Z не доверяют государству и предпочитают самостоятельно распоряжаться накоплениями на будущую старость. Об этом пишет Newsweek.

По данным Института и факультета актуариев (IFoA) Великобритании, 46% опрошенных представителей поколения Z считают, что к моменту их выхода на пенсию нынешняя государственная система обеспечения пенсионеров просто перестанет существовать. Глубокое недоверие к государству среди зумеров наблюдается и в США, где молодежь опасается, что социальное обеспечение будет исчерпано задолго до их старости.

«Молодежь не отвергает пенсии. Она просто вошла в рынок труда, где пенсий как таковых уже нет. Это все равно что спрашивать, почему зумеры не пользуется таксофонами, ведь инфраструктура была демонтирована еще до того, как они успели ею воспользоваться», — заявил директор по инвестициям в компании R.W. Rogé & Company, Inc. Стивен Роже.

Эксперты, опрошенные Newsweek, считают, что представители поколения Z «были вынуждены» пересмотреть свое отношение к традиционным пенсионным отчислениям из-за нестабильности и меняющейся экономической среды. Кроме того, по их словам, на взгляды зумеров повлиял и технологический прогресс.

«Сейчас существует множество инвестиционных инструментов, которые раньше были просто недоступны, а сейчас их можно использовать как альтернативу пенсиям. Еще тридцать лет назад инвестиции, покупка акций или облигаций были утомительным и долгим процессом. А сегодня это можно сделать буквально за 30 минут», — рассказал старший экономист компании Just2Trade Иван Марчена.

Стивен Роже согласился с ним и добавил, что поколение Z не отстраняется от финансовых вопросов, а наоборот — проявляет осознанность.

«Они даже более вовлечены в финансовые вопросы, чем предыдущие поколения, которые могли просто плыть по течению, благодаря автоматизированным пенсионным системам. Эта вовлеченность, в сочетании с более длинным инвестиционным горизонтом и улучшенными финансовыми и технологическими инструментами, на самом деле может принести им больше пользы в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Эксперты также рассказали, что среди зумеров начал набирать популярность новый тренд, так называемая «микропенсия» (micro-retirement). В ее основе лежит идея о том, чтобы наслаждаться жизнью «здесь и сейчас», а не откладывать отдых до момента выхода на пенсию.