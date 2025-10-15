Названы лучшие туристические направления для фанатов кино

Вдохновленные кино и сериалами путешествия стали новым трендом среди туристов. Прогнозируется, что интерес к сет-джеттингу будет расти — 81% зумеров и миллениалов начали планировать свои поездки, основываясь на просмотренных фильмах, пишет тематический портал Expedia.

Для таких туристов уже начали составлять отдельные подборки по мотивам фильмов, которые выйдут в 2026 году. В списке Expedia восемь направлений, путешествия в которые портал TimeOut советует планировать заранее.

На первое место авторы Expedia поставили греческий полуостров Пелопоннес, где снимается новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея», главные роли в картине исполнят Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Зендея. Вторую строчку занимает американский Лос-Анджелес, который стал площадкой для съемок нового сезона сериала «Никто этого не хочет».

Третье место заняло британское графство Йоркшир, место проведения съемок экранизации романа «Грозовой перевал», которая ожидается в кинотеатрах в 2026 году. Также здесь снимали заключительные эпизоды «Аббатства Даунтон», которые зрители уже могут видеть на экранах.

В подборке также оказались итальянская Тоскана («Джей Келли»), Самоа (фильм «Моана» с живыми актерами), Далматинское побережье Хорватии («Люди, которых мы встречаем в отпуске»), новозеладская столица Веллингтон (третья часть «Аватара») и остров Палаван на Филиппинах («Последнее прибежище»).

В США сет-джеттинг может стать отдельной индустрией с оборотом в восемь миллиардов долларов, отмечают журналисты. Expedia со ссылкой на проведенное компанией OnePoll онлайн-исследование с участием 24 тысяч респондентов из 18 стран отмечает, что 53% путешественников рассказали о своем возросшем желании отправиться в поездку в стиле сет-джеттинга. Для подведения итогов использовались ответы людей, которые планируют совершить туристическую поездку в течение ближайших трех лет.