Бывший муж Sia потребовал алиментов для поддержания «роскошного образа жизни»

Бывший муж певицы Sia (настоящее имя Сия Ферлер), известной хитами Chandelier и Unstoppable, при разводе потребовал от нее более 250 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов на собственное содержание. В пересчете на рубли это примерно 24 миллиона. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, Sia подала на развод с 47-летним Дэниэлом Бернардом в марте, указав на «непримиримые разногласия». В суде мужчина заявил, что ему необходимо пособие, чтобы сохранить «роскошный и обеспеченный образ жизни», к которому он привык в браке с певицей. Он аргументировал свои высокие требования тем, что стал финансово зависим от супруги после того, как бросил работу. Бернард ранее был врачом-радиолом, а после увольнения он какое-то время вместе с Sia управлял семейным медицинским бизнесом, который быстро закрылся.

Супруги поженились в декабре 2022 года, у них есть полуторагодовалый сын. В судебных документах Бернард указал, что ежемесячные расходы семьи превышали 400 тысяч долларов. Деньги тратились на частные перелеты, отдых, рестораны и оплату труда нескольких сотрудников, работавших на них полный день. «Нам никогда не приходилось следить за расходами», — цитирует Би-би-си Бернарда.

Бернард также попросил суд обязать певицу выплатить не менее 300 тысяч долларов на оплату адвокатских услуг и еще 200 тысяч — на судебно-бухгалтерскую экспертизу и сопутствующие расходы. По его словам, временные алименты необходимы, поскольку певица была основным источником дохода в семье.

Он добавил, что для возвращения к медицинской практике и получения лицензии ему необюходимо будет отучиться несколько лет, а затем вновь сдать экзамены. Представители певицы Sia пока не комментировали ситуацию.