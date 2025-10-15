EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Бывший муж Sia потребовал алиментов для поддержания «роскошного образа жизни»

2 минуты чтения 14:33 | Обновлено: 17:07

Бывший муж певицы Sia (настоящее имя Сия Ферлер), известной хитами Chandelier и Unstoppable, при разводе потребовал от нее более 250 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов на собственное содержание. В пересчете на рубли это примерно 24 миллиона. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, Sia подала на развод с 47-летним Дэниэлом Бернардом в марте, указав на «непримиримые разногласия». В суде мужчина заявил, что ему необходимо пособие, чтобы сохранить «роскошный и обеспеченный образ жизни», к которому он привык в браке с певицей. Он аргументировал свои высокие требования тем, что стал финансово зависим от супруги после того, как бросил работу. Бернард ранее был врачом-радиолом, а после увольнения он какое-то время вместе с Sia управлял семейным медицинским бизнесом, который быстро закрылся.  

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

Супруги поженились в декабре 2022 года, у них есть полуторагодовалый сын. В судебных документах Бернард указал, что ежемесячные расходы семьи превышали 400 тысяч долларов. Деньги тратились на частные перелеты, отдых, рестораны и оплату труда нескольких сотрудников, работавших на них полный день. «Нам никогда не приходилось следить за расходами», — цитирует Би-би-си Бернарда. 

Бернард также попросил суд обязать певицу выплатить не менее 300 тысяч долларов на оплату адвокатских услуг и еще 200 тысяч — на судебно-бухгалтерскую экспертизу и сопутствующие расходы. По его словам, временные алименты необходимы, поскольку певица была основным источником дохода в семье.

Он добавил, что для возвращения к медицинской практике и получения лицензии ему необюходимо будет отучиться несколько лет, а затем вновь сдать экзамены. Представители певицы Sia пока не комментировали ситуацию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой