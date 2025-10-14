Одежда из секонд-хенда захламила целую страну

Кения оказалась буквально завалена подержанной одеждой, поступающей в страну из Европы и США под видом гуманитарной помощи. Миллионы тонн вещей, непригодных к носке, превращают целые районы Найроби в свалки и забивают протекающую через город реку. Об этом пишет The Guardian.
Чтобы привлечь внимание к последствиям перепроизводства одежды и показать, как старым вещам можно дать вторую жизнь, местные дизайнеры и активисты провели показ «мусорной моды» прямо на рынке Гикомба — это крупнейшая точка сбыта подержанной одежды в Восточной Африке.
Показ стал частью документального фильма Wasteland. Он рассказывает о том, как тонны секонд-хенда на деле превращаются в мусор. По данным авторов проекта, страна ежегодно импортирует более 185 тысяч тонн подержанной одежды, при этом выбрасывается до 40% этого объема.
Организаторы «мусорного шоу» пригласили на мероприятие дипломатов, представителей ООН и экологических организаций. «Река Найроби часто забивается выброшенной одеждой и пластиком. Мы хотим показать, что можно действовать иначе», — объяснила они.
Главной героиней фильма стала предпринимательница Лука Вакаринди, владелица магазина секонд-хенда в Гикомбе. Она показывает, как из старых вещей можно создавать новые модные образы. «Мы не можем и не должны полностью отказаться от секонд-хенда, — говорит Вакаринди. — Нужно научиться перерабатывать и использовать его заново».
Вместе с тем авторы проекта настаивают, что, помимо творческого подхода, необходимы и системные решения на уровне государства. По словам Вакаринди, если из пяти вещей можно использовать только две, а остальные приходится выбрасывать, значит, Кении нужна новая система контроля за импортом подержанной одежды.