EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Генсек НАТО раскритиковал США с помощью советского анекдота

2 минуты чтения 20:26

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот, чтобы подчеркнуть медлительность Соединенных Штатов при поставках вооружений европейским странам.

«Это старая шутка русских про “Ладу” и холодильник, в которой продавец “Лады” говорит, что она прибудет через 10 лет, а у него спрашивают, утром или днем. Почему это так важно? Ну, потому что днем холодильник прибудет», — пересказал Рютте советский анекдот.

Во время 71-й Парламентской ассамблеи НАТО в столице Словении Любляне Рютте рассказал, что эта шутка «немного» напоминает ему ситуацию с закупками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Генсек НАТО отметил, что эти контракты ускоряют развитие оборонной промышленности Соединенных Штатов и приносят им «большие деньги».

Рютте также пожаловался, что некоторые страны НАТО, включая Эстонию, Польшу и Румынию часто вынуждены покупать оружие не у европейских и американских производителей, а в Южной Корее.

«Тефлоновый Марк»
«Тефлоновый Марк»
Новый генсек НАТО ездит на велосипеде, ходит с Nokia, дружит с Трампом и не любит Путина. Что еще про него известно
Общество5 минут чтения

«Я люблю корейцев. Я рад, что у них есть успешная оборонная промышленность. Но я спрашиваю европейские и американские компании: “почему вы позволяете корейцам выходить на ваш рынок?”» — добавил глава НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО в Любляне состоялась 13 октября, в ней приняли участие более 245 законодателей из 32 стран-участниц и стран-партнеров блока. Союзники договорились увеличить расходы на оборону до 5% к 2035 году, усилить сдерживание, особенно на восточном фланге, и расширить поддержку Украины. Участники встречи призвали усилить противовоздушную оборону и ужесточить санкции против России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой