Генсек НАТО раскритиковал США с помощью советского анекдота

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот, чтобы подчеркнуть медлительность Соединенных Штатов при поставках вооружений европейским странам.

«Это старая шутка русских про “Ладу” и холодильник, в которой продавец “Лады” говорит, что она прибудет через 10 лет, а у него спрашивают, утром или днем. Почему это так важно? Ну, потому что днем холодильник прибудет», — пересказал Рютте советский анекдот.

Во время 71-й Парламентской ассамблеи НАТО в столице Словении Любляне Рютте рассказал, что эта шутка «немного» напоминает ему ситуацию с закупками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Генсек НАТО отметил, что эти контракты ускоряют развитие оборонной промышленности Соединенных Штатов и приносят им «большие деньги».

Рютте также пожаловался, что некоторые страны НАТО, включая Эстонию, Польшу и Румынию часто вынуждены покупать оружие не у европейских и американских производителей, а в Южной Корее.

«Я люблю корейцев. Я рад, что у них есть успешная оборонная промышленность. Но я спрашиваю европейские и американские компании: “почему вы позволяете корейцам выходить на ваш рынок?”» — добавил глава НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО в Любляне состоялась 13 октября, в ней приняли участие более 245 законодателей из 32 стран-участниц и стран-партнеров блока. Союзники договорились увеличить расходы на оборону до 5% к 2035 году, усилить сдерживание, особенно на восточном фланге, и расширить поддержку Украины. Участники встречи призвали усилить противовоздушную оборону и ужесточить санкции против России.