«Оставленный дома кот» запрыгнул на крышу автомобиля и проехался со скоростью 120 км\ч

2 минуты чтения 12:03 | Обновлено: 12:05

Семья из США обнаружила своего кота Рэя Рэя на крыше собственного автомобиля после почти 160 километров пути. По словам владельцев, кот не захотел оставаться дома и нашел способ присоединиться к путешествию. Об этой истории пишет CBS News.

Мара и Джон Денардо с детьми направлялись в Нью-Гэмпшир, где собирались участвовать в марафоне. К поездке подготовились заранее: собрали вещи, взяли еду и попрощались с домашними животными. Однако кот Рэй Рэй, судя по всему, не смог смириться с расставанием. Когда семья выехала, он незаметно забрался на крышу фургона.






Автомобиль двигался со скоростью около 120 километров в час. Хозяева узнали о неожиданном попутчике только во время остановки, когда вышли, чтобы заправить машину. По словам Мары Денардо, сначала они испытали шок, потом растерянность, а затем не смогли сдержать смех. На крыше фургона кот находился почти полтора часа, но, несмотря на непростые условия, оказался цел и невредим.

Как пишет CBS News, семья решила не возвращаться домой и продолжила поездку вместе с Рэй Рэем. После остановки в зоомагазине кот официально стал участником путешествия. Он сопровождал хозяев на марафоне в Нью-Гэмпшире и позже побывал с ними в Нью-Йорке.






Мара Денардо рассказала, что публиковала снимки и видео с котом в соцсетях, и история быстро стала вирусной. Пользователи по всей стране восхищаются «бесстрашным пассажиром».

Теперь хозяйка планирует издать серию детских книг под названием «Фантастические хвостатые приключения Рэя Рэя» — о путешествиях кота, начавшихся с его неожиданного 160-километрового вояжа на крыше фургона.

