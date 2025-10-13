В Польше заявили о состоянии войны с Россией

Польша находится в состоянии войны с Россией. Об этом в интервью американской газете Financial Times заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны [с Россией], это больше не состояние угрозы», — сказал он.

Ценцкевич пояснил, что сделать такое заявление позволяют продолжающиеся «гибридные атаки», которые Россия проводит против стран Европы. Среди таковых он, в частности, упомянул вторжения российских беспилотников в воздушные пространства стран-членов НАТО, а также попытки взлома компьютерных систем, связанных с водоснабжением и другой критически важной инфраструктурой. По его словам, чтобы скрыть свое участие в этих диверсиях, российские спецслужбы платят исполнителям криптовалютой.

В качестве одного из примеров продолжающейся «гибридной войны», которую Россия ведет против Европы, Денцкевич привел раскрытую в 2023 году «сеть агентов ГРУ». Тогда в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России арестовали более десяти граждан Украины и Беларуси. По версии следствия, арестованные передавали своим российским кураторам информацию о транспортировке вооружений, направлявшихся в Украину, а также должны были заниматься пропагандой с целью «дестабилизации польско-украинских отношений».

Александр Лукашенко тогда заявил, что польские власти «хватают» иностранных граждан, чтобы затем предложить их России или Беларуси в «обмен на кого-то». В свою очередь, представители российского МИДа прокомментировали новости об аресте предполагаемых российских шпионов заявлениями о царящей в Польше «общей атмосфере русофобии, охоте на ведьм и шпиономании».

В Кремле обвинения в организации диверсий на территории Европы назвали голословными, а утверждения о нарушении воздушных границ европейских государств российскими дронами — безосновательными. «Целей там [в Европе] нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — говорил по этому поводу Владимир Путин.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года в Польше возбудили десятки уголовных дел о шпионаже в пользу России. Кроме того, Варшава закрыла российские генконсульства в Познани и Кракове и выслала нескольких российских и беларусских дипломатов. В ответ российские власти закрыли консульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде, а также объявили несколько польских дипломатов персонами нон-грата.