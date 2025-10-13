Мускулистые пожарные снялись топлесс ради помощи животным

Австралийские пожарные сфотографировались топлесс для благотворительного календаря Australian Firefighters Calendar на 2026 год. Собранные от продажи средства пожарные направят на благотворительность, в том числе в фонды защиты животных. Об этом пишет People.

Календари на предстоящий год представлены в пяти версиях: с пожарными, позирующими с кошками, собаками, лошадьми, разными животными, а также в специальной «героической» версии — без животных. Сообщается, что в каждом календаре будут не только постановочные фотографии, но и закулисные кадры со съемок, показывающие будни спасателей.

По данным издания, все собранные от продажи средства пойдут на благотворительные цели, включая фонды защиты животных, детские больницы, службы психологической помощи для сотрудников экстренных служб, а также на ликвидацию последствий стихийных бедствий в Австралии и за ее пределами.

Подобные благотворительные инициативы со стороны австралийских пожарных проводятся уже не первый год. В 2024 году средства от продажи календаря направлялись в помощь пострадавшим от ураганов «Хелен» и «Милтон». В 2025 году — пострадавшим от наводнений в Техасе и животным, эвакуированным из районов лесных пожаров в Калифорнии.

Сами пожарные признаются, что для них участие в съемках для календаря — это не только способ привлечь внимание к важным проблемам, но и личная история.

«Моя сестра живет недалеко от районов, пострадавших от наводнений в округе Керр. У меня есть личная связь с этой катастрофой, и я горжусь тем, что могу быть частью помощи этому сообществу», — рассказал пожарный Линкольн Декер.

Дэвид Роджерс, директор компании, выпускающей календарь, добавил, что каждый год пожарные из Австралии приезжают в город Пасадина, чтобы принять участие в CatCon — крупнейшем в США фестивале, посвященном кошкам. Сообщается, что после разрушительных пожаров в Калифорнии команда оперативно выпустила специальное издание календаря, все средства от которого были переданы фонду Pasadena Humane Society.