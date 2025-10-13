Акции Xiaomi рухнули на фоне смертельной аварии с электрокаром

Акции китайского технологического гиганта Xiaomi на Гонконгской бирже рухнули почти на 9% после появления новостей об аварии с одним из электрокаров этой марки, приведшей к гибели человека. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По его данным, речь идет о ДТП, произошедшем 13 октября в Китае. Как сообщалось, электрокар Xiaomi SU7 под управлением 31-летнего водителя врезался в другой автомобиль, выехал на встречную полосу и загорелся. Очевидцы аварии попытались спасти водителя, но не смогли открыть двери машины. Отмечалось, что замки остались заблокированными после отключения питания машины. В результате водитель погиб на месте. По данным местной полиции, он мог сесть за руль пьяным.

Вскоре после появления новости об этой аварии в СМИ, акции Xiaomi на Гонконгской бирже упали на 8,75% и в моменте стоили 47,5 гонконгского доллара, повторив значение от 30 апреля. К закрытию торгов цена за акцию выросла до 49,08 гонконгского доллара, таким образом падение по итогам дня составило 5,71%.

Похожая ситуация с ценами на акции Xiaomi наблюдалась в апреле. Тогда в СМИ также распространились сообщения о смертельном ДТП с участием автомобиля той же модели. Как отмечает Bloomberg, безопасность систем интеллектуального вождения и качество работы дверных ручек электроавтомобилей этой марки тогда вызвало широкую дискуссию в сети.

Как полагает издание, очередное смертельное ДТП с электрокаром Xiaomi, вероятно, вызовет новую волну проверок безопасности дверных ручек автомобилей этой марки, которые перестают работать после потери питания. В этой ситуации открыть дверь машины можно лишь найдя механические переключатели, чего в обоих смертельных случаях пострадавшим и очевидцам сделать не удалось.