Земфиру и Чулпан Хаматову внесли в «Миротворец»

Российскую певицу Земфиру Рамазанову, известную под сценическим именем Земфира, и актрису Чулпан Хаматову внесли в базу данных сайта «Миротворец», авторы которого публикуют личные данные людей, причастных, по их мнению, к российской агрессии против Украины.
В качестве причины для внесения в базу «Миротворца» Земфиры авторы сайта указали «отрицание российской агрессии» и «манипуляции общественно значимой информацией». В свою очередь, Хаматову авторы сайта обвинили в нарушении украинской границы с целью попасть в аннексированный Крым, а также в участии в попытках признать законным саму аннексию полуострова. Кроме того, актрису обвинили в ведении в Крыму нелегальной коммерческой деятельности.
В феврале 2023 года министерство юстиции России внесло Земфиру в реестр «иноагентов». Такое решение в ведомстве мотивировали тем, что певица якобы получает финансирование из-за рубежа, публично осуждает российское вторжение в Украину и дает концерты в ее поддержку. В том же году Земфира пыталась через суд оспорить свое признание «иноагентом», однако Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил ее жалобу. Певица обжаловала и это решение, однако вышестоящий суд отказался рассматривать ее апелляцию. На своих концертах она многократно высказывалась против войны.
В свою очередь, народная артистка России Чулпан Хаматова после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года прекратила работу в московском театре «Современник» и уехала в Латвию. Кроме того, вместе с другими деятелями российской культуры она подписала обращение к властям России с призывом остановить боевые действия в Украине и начать мирные переговоры.