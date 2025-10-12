Названы самые дружелюбные страны Европы

Читатели Condé Nast Traveller (CNT) выбрали самые дружелюбные страны мира. В голосовании приняли участие сотни тысяч человек, выбирая страны на основе собственного опыта путешествий.
Отмечается, что в этом году половина вошедших в топ-10 стран находятся в Средиземноморском регионе, а лидером среди них стало государство-дебютант рейтинга, которое до этого «оставалось в тени» других стран Европы.
Так, первое место в списке заняла Эстония, которая, как пишет CNT, также известна как пионер цифрового мира, поскольку стала первой страной, внедрившей онлайн-голосование на выборах. «Независимо от того, встречаетесь ли вы с эстонцами лично или через экран, ожидайте образцового вежливого и уважительного общения», — подчеркнуло издание.
На втором месте второй год подряд находится Ирландия. «Загляните в традиционный паб, и через несколько секунд вы обнаружите, что завязываете разговор с веселыми незнакомцами», — говорится в рейтинге.
Замыкает тройку лидеров Португалия, чья столица Лиссабон также попала в топ самых дружелюбных городов — это отдельный рейтинг, составленный на основе читательских голосов. Его авторы советуют посетить местные рынки, чтобы «ощутить сплоченность португальского сообщества».
В топ-5 попали Исландия — единственная страна из северной Европы, где жители, как правило, ведут более сдержанный и закрытый образ жизни, — и Турция. В десятку самых дружелюбных стран также вошли Греция, Италия, Австрия, Испания и Кипр.
Кроме того, в ходе голосования читатели CNT выбрали лучшие европейские города для посещения. В этом рейтинге на первом месте оказалась столица Мальты Валетта. Отдельный рейтинг посвящен дружелюбным странам, которые расположены не в Европе. В нем победителем стала Кения, а второе и третье места заняли Барбадос и Мексика.