Между Афганистаном и Пакистаном произошли боевые столкновения

2 минуты чтения 11:27

Поздно вечером 11 октября на границе между Пакистаном и Афганистаном начались перестрелки. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявления спецслужб обеих стран. По данным агентства, талибы нанесли удары по пограничным постам после авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу.

Представители пакистанских служб безопасности заявили, что они ответили «всеми силами» на то, что они назвали неспровоцированной стрельбой со стороны Афганистана. По их словам, перестрелки происходили более чем в шести точках вдоль границы, длина которой составляет около 2600 километров.

Представители группировки «Талибан» заявили о захвате трех пакистанских пограничных постов, в то время как пакистанские службы безопасности заявили, что их военные уничтожили несколько афганских постов.

Представитель Министерства обороны Афганистана Энаятулла Ховаразми заявил, что его страна провела «операцию возмездия», и добавил, что атака завершилась в полночь по местному времени. По его словам, Афганистан готов вновь провести ответную операцию, если Пакистан снова нарушит воздушное пространство страны.

Как пишет Associated Press, Афганистан сообщил, что в результате боевых столкновений погибли 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения. Главный представитель правительства «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганские силы захватили 25 позиций пакистанской армии.

По данным издания, Пакистан обвинил афганские власти в укрывательстве членов запрещенной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», которую Совбез ООН обвиняет в связях с «Аль-Каидой». Власти Пакистана утверждают, что группировка совершает смертоносные атаки на территории страны, но Кабул это отрицает. АР отмечает, что один из двух основных торговых путей между Афганистаном и Пакистаном остался закрытым утром 12 октября.

