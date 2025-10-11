Билли Айлиш выпустила свою карточную игру

Певица Билли Айлиш выпустила собственную версию карточной игры Uno с особыми правилами, а также дополнение из 16 карт к оригинальной игре.
Колода Uno от Билли Айлиш включает в себя «цвета, символы и цифры, отражающие ее художественную эстетику», сказано на сайте магазина певицы. Эти карты выполнены в сине-зеленом цвете и содержат логотип певицы, который называется Blosh.
Одна колода стоит 20 долларов, однако все товары уже распроданы, а предзаказ недоступен. Пользователи могут ввести адрес своей электронной почты, чтобы получить уведомление о поступлении новых комплектов Uno.
Дополнение к Uno состоит из 16 «диких» карт, которые позволяют играть с классической колодой по правилам, которые придумала Айлиш. Эти карты больше похожи на обычные карты Uno, но на них также есть символы, которые нарисовала певица. Айлиш опубликовала ссылку на сайт онлайн-магазина, который продает ее комплекты карт, однако они уже распроданы. Дополнение к Uno стоило два доллара.
Среди «диких» карт, которые Айлиш включила в свою колоду, есть Wild Pass Color, которая обязывает каждого игрока передать все свои карты определенного цвета игроку, сидящему слева. Карта Reveal Hand требует, чтобы все игроки показали свои карты.
Также в комплект певицы вошла «дикая» карта Trick Wild Card, позволяющая игроку повторить свой ход, если у следующего за ним участника нет возможности сделать ход. Карта Wild Color Challenge заставляет взять по две карты всех игроков, у которых нет на руках карты нужного цвета, при этом, если у всех игроков есть карта нужного цвета, то сыгравший эту карту игрок должен взять три карты.
