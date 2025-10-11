EN
Билли Айлиш выпустила свою карточную игру

2 минуты чтения 00:42

Певица Билли Айлиш выпустила собственную версию карточной игры Uno с особыми правилами, а также дополнение из 16 карт к оригинальной игре.

Колода Uno от Билли Айлиш включает в себя «цвета, символы и цифры, отражающие ее художественную эстетику», сказано на сайте магазина певицы. Эти карты выполнены в сине-зеленом цвете и содержат логотип певицы, который называется Blosh.

Фото: billie eilish / X

Одна колода стоит 20 долларов, однако все товары уже распроданы, а предзаказ недоступен. Пользователи могут ввести адрес своей электронной почты, чтобы получить уведомление о поступлении новых комплектов Uno.

Дополнение к Uno состоит из 16 «диких» карт, которые позволяют играть с классической колодой по правилам, которые придумала Айлиш. Эти карты больше похожи на обычные карты Uno, но на них также есть символы, которые нарисовала певица. Айлиш опубликовала ссылку на сайт онлайн-магазина, который продает ее комплекты карт, однако они уже распроданы. Дополнение к Uno стоило два доллара.

Среди «диких» карт, которые Айлиш включила в свою колоду, есть Wild Pass Color, которая обязывает каждого игрока передать все свои карты определенного цвета игроку, сидящему слева. Карта Reveal Hand требует, чтобы все игроки показали свои карты.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Также в комплект певицы вошла «дикая» карта Trick Wild Card, позволяющая игроку повторить свой ход, если у следующего за ним участника нет возможности сделать ход. Карта Wild Color Challenge заставляет взять по две карты всех игроков, у которых нет на руках карты нужного цвета, при этом, если у всех игроков есть карта нужного цвета, то сыгравший эту карту игрок должен взять три карты.

Песня Билли Айлиш bad guy вошла в первую десятку самых прослушиваемых композиций в Apple Music за последнее десятилетие. Также в топ-500 вошли ее треки Lovely (совместный с Халидом), when the party’s over, everything i wanted, ocean eyes, BIRDS OF A FEATHER, bury a friend, Happier Than Ever, idontwannabeyouanymore и bellyache.

