EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В мире заканчивается матча

2 минуты чтения 16:00 | Обновлено: 16:40
В мире заканчивается матча

Мировая матча-мания привела к острому дефициту этого продукта. Спрос на зеленый чай в порошке вырос настолько, что его главный производитель перестал справляться с поставками, пишет Financial Times.

За последние пять лет экспорт японских порошковых зеленых чаев, включая матчу, вырос втрое до 177 миллионов долларов. Только за первые семь месяцев 2025 года Япония продала за границу вдвое больше чая матча, чем за весь 2020-й. При этом стоимость чайных листьев для этого напитка за год выросла почти втрое — до 90 долларов за килограмм.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Растущий спрос связан с популярностью напитков и сладостей со вкусом чая матча, от латте и мороженого до печенья. Продажи стимулируют туризм, соцсети и интерес к здоровому образу жизни. В город Удзи, где производят лучший японский чай, приезжают путешественники со всего мира. По данным FT, очереди в местные магазины формируются задолго до открытия, еще на рассвете. Иностранцы занимают места, чтобы купить хотя бы одну небольшую банку порошка.

Однако предложение не поспевает за спросом. По словам представителей чайной компании Ito En, весь урожай этого года уже распродан, и новые клиенты получают отказы. Главная причина — старение японских фермеров и сокращение числа плантаций. Для увеличения объемов нужно переводить поля на выращивание определенного сорта, из которого делают чай матча, но процесс занимает не меньше пяти лет.

Даже с государственной поддержкой и расширением перерабатывающих фабрик Япония не успевает за ростом спроса. Компании пытаются автоматизировать производство, но нехватка рабочей силы, а сложный рельеф мешают механизации чайных садов. При этом часть чая матча до сих пор упаковывают вручную. Это объясняют тем, что при использовании машин до 15% порошка теряется, отмечает FT.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

На этом фоне японские производители все чаще выражают опасения из-за конкуренции с Китаем, который обладает большими сельскохозяйственными ресурсами и может наладить выпуск порошкового зеленого чая. Китайские поставщики уже сейчас активно продвигают свой продукт, правда он сильно отличается от оригинала. Например, для усиления зеленого цвета порошка китайцы используют хлорофилл.

Эксперты предупреждают, что в гонке за объемами Япония может потерять качество, за которое ее чай известен во всем мире. «Если все превратится в массовое производство, в этом не останется смысла», — говорит фермер Дзиро Катахира. Он добавляет, что тогда матча потеряет вкус Японии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Pexels

Посмотрите другие материалы

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой