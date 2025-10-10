В мире заканчивается матча

Мировая матча-мания привела к острому дефициту этого продукта. Спрос на зеленый чай в порошке вырос настолько, что его главный производитель перестал справляться с поставками, пишет Financial Times.

За последние пять лет экспорт японских порошковых зеленых чаев, включая матчу, вырос втрое до 177 миллионов долларов. Только за первые семь месяцев 2025 года Япония продала за границу вдвое больше чая матча, чем за весь 2020-й. При этом стоимость чайных листьев для этого напитка за год выросла почти втрое — до 90 долларов за килограмм.

Растущий спрос связан с популярностью напитков и сладостей со вкусом чая матча, от латте и мороженого до печенья. Продажи стимулируют туризм, соцсети и интерес к здоровому образу жизни. В город Удзи, где производят лучший японский чай, приезжают путешественники со всего мира. По данным FT, очереди в местные магазины формируются задолго до открытия, еще на рассвете. Иностранцы занимают места, чтобы купить хотя бы одну небольшую банку порошка.

Однако предложение не поспевает за спросом. По словам представителей чайной компании Ito En, весь урожай этого года уже распродан, и новые клиенты получают отказы. Главная причина — старение японских фермеров и сокращение числа плантаций. Для увеличения объемов нужно переводить поля на выращивание определенного сорта, из которого делают чай матча, но процесс занимает не меньше пяти лет.

Даже с государственной поддержкой и расширением перерабатывающих фабрик Япония не успевает за ростом спроса. Компании пытаются автоматизировать производство, но нехватка рабочей силы, а сложный рельеф мешают механизации чайных садов. При этом часть чая матча до сих пор упаковывают вручную. Это объясняют тем, что при использовании машин до 15% порошка теряется, отмечает FT.

На этом фоне японские производители все чаще выражают опасения из-за конкуренции с Китаем, который обладает большими сельскохозяйственными ресурсами и может наладить выпуск порошкового зеленого чая. Китайские поставщики уже сейчас активно продвигают свой продукт, правда он сильно отличается от оригинала. Например, для усиления зеленого цвета порошка китайцы используют хлорофилл.

Эксперты предупреждают, что в гонке за объемами Япония может потерять качество, за которое ее чай известен во всем мире. «Если все превратится в массовое производство, в этом не останется смысла», — говорит фермер Дзиро Катахира. Он добавляет, что тогда матча потеряет вкус Японии.