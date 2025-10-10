EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Страны Балтии готовят планы массовой эвакуации на случай нападения России

2 минуты чтения 11:57 | Обновлено: 14:40

Власти Литвы, Латвии и Эстонии разрабатывают планы действий на случай нападения России, которые, в частности, предусматривают эвакуацию примерно 1,2 миллиона жителей этих стран. Об этом сообщает агентство Reuters, напоминая, что всего в странах Балтии проживает около 6,2 миллиона человек.

По данным агентства, упомянутые страны еще в мае договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны. На этой неделе власти Литвы провели учения по эвакуации, в которых приняли участие сотни жителей столицы страны — Вильнюса.

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

По словам главы пожарной службы Литвы Ренатаса Пожелы, в случае российского вторжения власти страны планируют вывезти половину своих граждан, проживающих на территориях в пределах 40 километров от границ с Россией и Беларусью, что составляет около 400 тысяч человек.

По данным агентства, по меньшей мере 300 тысяч из них предполагается разместить в школах, университетах, церквях и на спортивной арене города Каунас на западе страны. Пожела отметил, что для предполагаемой эвакуации уже определены пункты сборы населения, а также поезда и автобусы, на которых будут вывозить людей. Также власти уже создали запасы спальных и гигиенических принадлежностей для эвакуируемых граждан.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

В свою очередь, Латвия, в случае нападения России планирует эвакуировать около трети своего почти двухмиллионного населения, рассказал агентству заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы страны Иварс Накуртс.

Эстонские планы по эвакуации в случае войны не такие масштабные. Там предполагается переместить около 140 тысяч человек из 1,4 миллиона проживающих в стране граждан. Основная часть из них должна разместиться у своих родственников, живущих в западных эстонских регионах, а для остальных будут созданы временные убежища.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял