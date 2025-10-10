Страны Балтии готовят планы массовой эвакуации на случай нападения России

Власти Литвы, Латвии и Эстонии разрабатывают планы действий на случай нападения России, которые, в частности, предусматривают эвакуацию примерно 1,2 миллиона жителей этих стран. Об этом сообщает агентство Reuters, напоминая, что всего в странах Балтии проживает около 6,2 миллиона человек.

По данным агентства, упомянутые страны еще в мае договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны. На этой неделе власти Литвы провели учения по эвакуации, в которых приняли участие сотни жителей столицы страны — Вильнюса.

По словам главы пожарной службы Литвы Ренатаса Пожелы, в случае российского вторжения власти страны планируют вывезти половину своих граждан, проживающих на территориях в пределах 40 километров от границ с Россией и Беларусью, что составляет около 400 тысяч человек.

По данным агентства, по меньшей мере 300 тысяч из них предполагается разместить в школах, университетах, церквях и на спортивной арене города Каунас на западе страны. Пожела отметил, что для предполагаемой эвакуации уже определены пункты сборы населения, а также поезда и автобусы, на которых будут вывозить людей. Также власти уже создали запасы спальных и гигиенических принадлежностей для эвакуируемых граждан.

В свою очередь, Латвия, в случае нападения России планирует эвакуировать около трети своего почти двухмиллионного населения, рассказал агентству заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы страны Иварс Накуртс.

Эстонские планы по эвакуации в случае войны не такие масштабные. Там предполагается переместить около 140 тысяч человек из 1,4 миллиона проживающих в стране граждан. Основная часть из них должна разместиться у своих родственников, живущих в западных эстонских регионах, а для остальных будут созданы временные убежища.