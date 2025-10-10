EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: нацистское прошлое помешало Германии бороться с дронами

2 минуты чтения 12:51 | Обновлено: 15:07

Вооруженные силы Германии не могут сбивать беспилотники в своем воздушном пространстве из-за положений законодательства ФРГ, которые принимались для недопущения вмешательства военных в политику после падения нацистского режима в стране. Об этом пишет Politico.

Из-за этого немецкая армия ограничена в способах борьбы с беспилотниками — они не считаются серьезной угрозой безопасности, поэтому войска могут уничтожать их только над военными базами.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Право сбивать беспилотники есть у полиции Германии, но у ведомства отсутствуют технические возможности для этого — они имеются только у армии. Немецкие силовики опасаются, что наблюдаемые в ее пространстве дроны из-за этой коллизии будут использоваться для шпионажа.

Профессор права Катрин Гро рассказала журналистам, что во время существования Германской империи и Веймарской республики войска развертывались в стране для подавления социал-демократических сил и левых правительств. «В конституции 1949 года нужно было избежать повторения таких мер, поэтому сегодня у нас есть эти строгие правила для бундесвера», — рассказала Гро.

Сегодня Бундесвер может предоставить лишь «административную помощь» в защите от беспилотников — помочь идентифицировать их в воздухе или передать властям информацию о дронах. Немецкое МВД планирует создать специальный национальный центр по борьбе с беспилотниками, который объединит усилия полиции, разведки и военных.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

Министр МВД Германии Александр Добриндт также планирует обеспечить принятие закона, который позволит военным сбивать беспилотники, если они будут создавать угрозу для жизни человека. Однако этот закон может оказаться неконституционным.

Единственным надежным способом изменить правила и сделать Германию более защищенной собеседники Politico назвали изменение конституции страны. Внести же изменения в действующий основной закон правящая коалиция вряд ли сможет из-за отсутствия у нее достаточного количества голосов в парламенте.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял