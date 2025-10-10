СМИ: нацистское прошлое помешало Германии бороться с дронами

Вооруженные силы Германии не могут сбивать беспилотники в своем воздушном пространстве из-за положений законодательства ФРГ, которые принимались для недопущения вмешательства военных в политику после падения нацистского режима в стране. Об этом пишет Politico.

Из-за этого немецкая армия ограничена в способах борьбы с беспилотниками — они не считаются серьезной угрозой безопасности, поэтому войска могут уничтожать их только над военными базами.

Право сбивать беспилотники есть у полиции Германии, но у ведомства отсутствуют технические возможности для этого — они имеются только у армии. Немецкие силовики опасаются, что наблюдаемые в ее пространстве дроны из-за этой коллизии будут использоваться для шпионажа.

Профессор права Катрин Гро рассказала журналистам, что во время существования Германской империи и Веймарской республики войска развертывались в стране для подавления социал-демократических сил и левых правительств. «В конституции 1949 года нужно было избежать повторения таких мер, поэтому сегодня у нас есть эти строгие правила для бундесвера», — рассказала Гро.

Сегодня Бундесвер может предоставить лишь «административную помощь» в защите от беспилотников — помочь идентифицировать их в воздухе или передать властям информацию о дронах. Немецкое МВД планирует создать специальный национальный центр по борьбе с беспилотниками, который объединит усилия полиции, разведки и военных.

Министр МВД Германии Александр Добриндт также планирует обеспечить принятие закона, который позволит военным сбивать беспилотники, если они будут создавать угрозу для жизни человека. Однако этот закон может оказаться неконституционным.

Единственным надежным способом изменить правила и сделать Германию более защищенной собеседники Politico назвали изменение конституции страны. Внести же изменения в действующий основной закон правящая коалиция вряд ли сможет из-за отсутствия у нее достаточного количества голосов в парламенте.