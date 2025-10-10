EN
Медведь зашел в магазин и ранил посетителей

2 минуты чтения 22:48

В японском городе Нумата на острове Хонсю медведь зашел в супермаркет и набросился на двоих покупателей, причинив им легкие травмы, сообщает издание Japan Today со ссылкой на местную полицию.

Во вторник вечером очевидец позвонил в экстренные службы и сказал, что медведь напал на посетителя магазина. Еще один звонок поступил в пожарную службу от сотрудника магазина. Он рассказал, что медведь поцарапал мужчину.

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

«Мне показалось, что медведь был растерян. Он пробыл в магазине 10-15 минут. Не похоже, чтобы он искал еду», — рассказал изданию менеджер магазина. Он сообщил, что медведь пытался атаковать и его.

По данным полиции, двое раненых покупателей — мужчины в возрасте 69 и 76 лет. Один из пострадавших был доставлен в больницу. Медведя пока найти не удалось. На записях с камер видеонаблюдения было видно, что медведь был взрослой особью длиной около 1,4 метра.

Полицейские отметили, что ранее в тот же день местные жители видели медведя в полутора километрах от места происшествия. После нападения силовики объехали город на патрульных машинах, чтобы предупредить жителей об опасности и призвать их оставаться дома и быть осторожными.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

В июне медведь на несколько часов парализовал работу аэропорта в японском городе Ямагата на острове Хонсю. Хищника заметили на территории аэропорта рано утром 26 числа, из-за чего полеты были временно прекращены. Около полудня он снова вышел на взлетно-посадочную полосу и вновь остановил работу аэропорта. Происшествие привело к задержкам и отменам десятков рейсов.

По данным The Guardian, в Японии число встреч медведей с людьми достигло рекордного уровня. Ученые объясняют, что медведи стали чаще заходить в городские районы из сокращения численности населения, а также из-за климатического кризиса, влияющего на питание и время спячки медведей.

