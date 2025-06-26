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Мир

Медведь остановил работу японского аэропорта

2 минуты чтения 18:39

Руководство аэропорта в японском городе Ямагата оказалось в «тупиковой ситуации» после того, как на взлетно-посадочную полосу вышел медведь. Это привело к задержкам и отменам десятков рейсов, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в первый раз хищника заметили на территории аэропорта рано утром 26 июня. Руководство воздушной гавани временно прекратило работу аэропорта. Затем медведь снова вышел на взлетно-посадочную полосу около полудня, и полеты вновь были прекращены.

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В сети появилась видеозапись с медведем, на которой видно, что сотрудники аэропорта пытаются прогнать животное с помощью служебных машин с мигалками. The Guardian пишет, что медведь быстро убежал, но, вероятно, остался где-то поблизости.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, сейчас мы не можем принимать прибывающие самолеты», — заявил представитель аэропорта Ямагата Акира Нагаи и добавил, что второе закрытие привело к отмене 12 рейсов. Отмечается, что к поимке медведя привлекли охотников, чтобы те поставили ловушку. Также полиция взяла под контроль периметр аэропорта, чтобы не позволить хищнику сбежать. 

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По словам Нагаи, руководство аэропорта «зашло в тупик». Взлетно-посадочную полосу планировали держать закрытой примерно до восьми вечера.

The Guardian отмечает, что в Японии число встреч медведей с людьми достигло рекордного уровня. Так, в прошлом году хищники нападали на людей 219 раз, в результате чего погибли шесть человек. В прошлом месяце из-за появления медведя остановили турнир по гольфу в центральной Японии, организаторы которого сослались на меры предосторожности.

По данным ученых, из-за климатического кризиса, влияющего на источники пищи и время спячки медведей, а также из-за сокращения численности населения, вызванного его старением, эти животные стали чаще заходить в городские районы.

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