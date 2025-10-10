EN
Интернет и мемы

Дуров предупредил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

2 минуты чтения 08:39

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал пост в своем канале, в котором предупредил читателей об истекающем времени на «спасение свободного интернета».

«У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал Дуров. Он также заявил, что не будет праздновать свой день рождения, и обвинил страны Европы во введении «антиутопических» мер.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

По мнению Дурова, интернет становится мощным инструментом контроля вместо пространства для свободного обмена информацией. Он обвинил «некогда свободные страны» во введении механизмов контроля — цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверки возраста в Австралии и массового сканирования личных сообщений в странах Евросоюза.

Создатель Telegram обвинил власти Германии в преследовании «любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете», Францию — в проведении уголовных расследований в адрес руководителей технологических компаний, которые защищают свободу и неприкосновенность частной жизни. В Великобритании же, как считает Дуров, власти отправили в тюрьму тысячи людей «за твиты».

Дуров считает, что современное поколение поверило в ложь, предало «наследие предков» и встало на путь самоуничтожения — морального, интеллектуального, экономического и биологического. Основатель Telegram заявил, что ныне живущие люди могут стать последним поколением, заставшим свободу.

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

Ранее Дуров обвинил власти Франции и Молдовы в просьбе «цензурировать» молдавские политические телеграм-каналы в обмен на якобы данное ему обещание передать «хорошие слова» судье со стороны французских спецслужб.

Предприниматель, продолжающий судиться во Франции, считает, что значительная часть этих ресурсов оказалась в списке властей из-за отличающейся от позиций Парижа и Кишинева точки зрения, а силовики таким образом пытались вмешаться в политический процесс. Ранее он заявлял о просьбе французский властей заблокировать румынские политические телеграм-каналы.

