Ученые раскрыли секрет статуй с острова Пасхи

Ученые выяснили, как жителям острова Пасхи удавалось перемещать гигантские каменные статуи на большие расстояния. Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на исследование.

Выяснилось, что статуи раскачивали из стороны в сторону с помощью веревок. Такой способ позволял массивным фигурам буквально «идти» вперед по специально подготовленным дорогам.

Моаи — это гигантские каменные изваяния, созданные на острове Пасхи (Рапа-Нуи) примерно в 1400–1650 годах. Всего насчитывается около тысячи таких статуй, высотой до десяти метров и весом около 60 тонн. Большинство моаи вырезали из туфа на склонах вулкана Рано Рараку. Там археологи нашли десятки незавершенных статуй и каменные дороги, ведущие к прибрежным площадкам. Именно отсюда изваяния доставляли по острову к местам установки.

Как отмечает Popular Science, долгое время существовало множество версий о том, как жители острова перемещали эти скульптуры на расстояние около 18 километров. Среди гипотез назывались деревянные телеги, бревна и даже помощь инопланетян.

Чтобы проверить новую гипотезу, исследователи создали 3D-модель статуи и построили точную копию весом 4,35 тонны. В ходе эксперимента команда из 18 человек смогла переместить моаи примерно на 100 метров за 40 минут, используя только веревки. По словам антрополога Карла Липо из Университета Бингемтона, одного из авторов исследования, «физика подтверждает, что такой способ действительно работал».

Ученые отмечают, что форма основания статуй — широкая, с небольшим наклоном вперед — помогала сохранять устойчивость и двигаться зигзагообразно. А дороги острова Пасхи, шириной около четырех метров и с вогнутым профилем, тоже были приспособлены для такого способа транспортировки.

«Люди придумывали множество историй, но никто их не проверял. Мы показали, что прошлое можно объяснить научно», — цитирует Popular Science одного из авторов исследования.