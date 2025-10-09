EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые раскрыли секрет статуй с острова Пасхи

2 минуты чтения 16:35 | Обновлено: 16:37

Ученые выяснили, как жителям острова Пасхи удавалось перемещать гигантские каменные статуи на большие расстояния. Об этом сообщает Popular Science со ссылкой на исследование.

Выяснилось, что статуи раскачивали из стороны в сторону с помощью веревок. Такой способ позволял массивным фигурам буквально «идти» вперед по специально подготовленным дорогам.

Моаи — это гигантские каменные изваяния, созданные на острове Пасхи (Рапа-Нуи) примерно в 1400–1650 годах. Всего насчитывается около тысячи таких статуй, высотой до десяти метров и весом около 60 тонн. Большинство моаи вырезали из туфа на склонах вулкана Рано Рараку. Там археологи нашли десятки незавершенных статуй и каменные дороги, ведущие к прибрежным площадкам. Именно отсюда изваяния доставляли по острову к местам установки.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Как отмечает Popular Science, долгое время существовало множество версий о том, как жители острова перемещали эти скульптуры на расстояние около 18 километров. Среди гипотез назывались деревянные телеги, бревна и даже помощь инопланетян.

Чтобы проверить новую гипотезу, исследователи создали 3D-модель статуи и построили точную копию весом 4,35 тонны. В ходе эксперимента команда из 18 человек смогла переместить моаи примерно на 100 метров за 40 минут, используя только веревки. По словам антрополога Карла Липо из Университета Бингемтона, одного из авторов исследования, «физика подтверждает, что такой способ действительно работал».

Ученые отмечают, что форма основания статуй — широкая, с небольшим наклоном вперед — помогала сохранять устойчивость и двигаться зигзагообразно. А дороги острова Пасхи, шириной около четырех метров и с вогнутым профилем, тоже были приспособлены для такого способа транспортировки.

«Люди придумывали множество историй, но никто их не проверял. Мы показали, что прошлое можно объяснить научно», — цитирует Popular Science одного из авторов исследования.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял