Нобелевский лауреат из Венгрии пожелал отправить Путина и его сторонников на Марс

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, ставший лауреатом Нобелевской премии, осудил вторжение России в Украину и захотел «отправить Путина и его сторонников на Марс». Об этом он говорил в беседе с The Yale Review еще до присуждения награды.

Интервью было приурочено к публикации рассказа «Ангел пролетел над нами», действие которого происходит в украинских окопах. В нем Краснахоркаи противопоставляет «грязную, гнилую войну» технооптимизму современного мира.

«Пока бушует по сути война XX века, кто-то говорит, что мы скоро отправимся на Марс. Надеюсь, Путин и его сторонники станут первыми пассажирами», — заявил он.

В числе таких «сторонников» писатель, вероятно, имел в виду и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого он открыто критикует за позицию по Украине. По признанию Краснахоркаи, он не может привыкнуть к войне, происходящей у него на глазах, тогда как мир постепенно смиряется с тем, что люди убивают людей, а в цифровом пространстве продолжают звучать обещания прекрасного будущего и технологического прогресса.

«Как страна может быть нейтральной, когда русские вторгаются в соседнюю страну? Разве они не убивают украинцев уже почти три года? Что значит “это внутреннее славянское дело” — как выражается венгерский премьер-министр? Как это может быть внутренним делом, когда людей убивают?» — цитирует издание Краснахоркаи. Нобелевский лауреат назвал венгерский режим «психиатрическим случаем».

Нобелевскую премию по литературе Краснахоркаи присудили 9 октября — «за сильное, визионерское творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал писателя «гордостью страны» и поздравил его в соцсетях, подчеркнув, что Краснахоркаи стал первым нобелевским лауреатом из его родного города.