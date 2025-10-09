EN
EN
Мир

Нобелевский лауреат из Венгрии пожелал отправить Путина и его сторонников на Марс

2 минуты чтения 19:47

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, ставший лауреатом Нобелевской премии, осудил вторжение России в Украину и захотел «отправить Путина и его сторонников на Марс». Об этом он говорил в беседе с The Yale Review еще до присуждения награды.

Интервью было приурочено к публикации рассказа «Ангел пролетел над нами», действие которого происходит в украинских окопах. В нем Краснахоркаи противопоставляет «грязную, гнилую войну» технооптимизму современного мира.

«Пока бушует по сути война XX века, кто-то говорит, что мы скоро отправимся на Марс. Надеюсь, Путин и его сторонники станут первыми пассажирами», — заявил он.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

В числе таких «сторонников» писатель, вероятно, имел в виду и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого он открыто критикует за позицию по Украине. По признанию Краснахоркаи, он не может привыкнуть к войне, происходящей у него на глазах, тогда как мир постепенно смиряется с тем, что люди убивают людей, а в цифровом пространстве продолжают звучать обещания прекрасного будущего и технологического прогресса.

«Как страна может быть нейтральной, когда русские вторгаются в соседнюю страну? Разве они не убивают украинцев уже почти три года? Что значит “это внутреннее славянское дело” — как выражается венгерский премьер-министр? Как это может быть внутренним делом, когда людей убивают?» — цитирует издание Краснахоркаи. Нобелевский лауреат назвал венгерский режим  «психиатрическим случаем».

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

Нобелевскую премию по литературе Краснахоркаи присудили 9 октября — «за сильное, визионерское творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал писателя «гордостью страны» и поздравил его в соцсетях, подчеркнув, что Краснахоркаи стал первым нобелевским лауреатом из его родного города.

