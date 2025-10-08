Первая скрипка Эйнштейна ушла с молотка

Скрипка, принадлежавшая знаменитому физику Альберту Эйнштейну, была продана на аукционе в Великобритании за 860 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона долларов). Отмечается, что сделка, которая превысит 1,5 миллиона долларов с учетом комиссий, может стать самой дорогой в истории для скрипок, не связанных с именами известных концертных исполнителей или мастера Страдивари. Об этом пишет Би-би-си.

Торги организовал британский аукционный дом Dominic Winter Auctioneers в графстве Глостершир. По словам старшего аукциониста и специалиста по историческим памятным предметам Криса Обери, сделка стала «особенным моментом» в истории дома и завершилась менее чем за 10 минут.

«У нас было трое активных участников по телефону, и борьба между ними продолжалась до самого конца», — рассказал он в интервью BBC Radio Gloucestershire.

Инструмент, созданный немецким мастером Антоном Цунтерером в 1894 году, считается первой скрипкой Эйнштейна. Ожидалось, что она будет продана за 300 тысяч фунтов стерлингов (401,5 тысячи долларов) однако в ходе торгов цена почти утроилась.

Так, с учетом комиссии в размере 26,4%, итоговая сумма составит более 1 миллиона фунтов (свыше 1,5 миллиона долларов). Эта продажа может стать рекордной для скрипок, не связанных с именами концертных исполнителей или мастера Антонио Страдивари. Предыдущий рекорд, по данным аукционного дома, принадлежал инструменту, предположительно использовавшемуся на борту «Титаника».

По словам Обери, немногие знают о том, насколько важную роль музыка играла в жизни Эйнштейна.

«Он всегда говорил, что если бы не стал ученым, то посвятил бы себя музыке.

Он начал играть на скрипке в возрасте около четырех лет и продолжал это делать каждый день до конца жизни», — отметил он.

На тех же торгах была продана философская книга, которую Эйнштейн подарил своему другу. Лот ушел за 2 200 фунтов стерлингов (около 2 800 долларов).