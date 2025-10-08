EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Первая скрипка Эйнштейна ушла с молотка

2 минуты чтения 20:46

Скрипка, принадлежавшая знаменитому физику Альберту Эйнштейну, была продана на аукционе в Великобритании за 860 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона долларов). Отмечается, что сделка, которая превысит 1,5 миллиона долларов с учетом комиссий, может стать самой дорогой в истории для скрипок, не связанных с именами известных концертных исполнителей или мастера Страдивари. Об этом пишет Би-би-си.

Торги организовал британский аукционный дом Dominic Winter Auctioneers в графстве Глостершир. По словам старшего аукциониста и специалиста по историческим памятным предметам Криса Обери, сделка стала «особенным моментом» в истории дома и завершилась менее чем за 10 минут.

«У нас было трое активных участников по телефону, и борьба между ними продолжалась до самого конца», — рассказал он в интервью BBC Radio Gloucestershire.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

Инструмент, созданный немецким мастером Антоном Цунтерером в 1894 году, считается первой скрипкой Эйнштейна. Ожидалось, что она будет продана за 300 тысяч фунтов стерлингов (401,5 тысячи долларов) однако в ходе торгов цена почти утроилась.

Так, с учетом комиссии в размере 26,4%, итоговая сумма составит более 1 миллиона фунтов (свыше 1,5 миллиона долларов). Эта продажа может стать рекордной для скрипок, не связанных с именами концертных исполнителей или мастера Антонио Страдивари. Предыдущий рекорд, по данным аукционного дома, принадлежал инструменту, предположительно использовавшемуся на борту «Титаника».

По словам Обери, немногие знают о том, насколько важную роль музыка играла в жизни Эйнштейна.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

«Он всегда говорил, что если бы не стал ученым, то посвятил бы себя музыке.
Он начал играть на скрипке в возрасте около четырех лет и продолжал это делать каждый день до конца жизни», — отметил он.

На тех же торгах была продана философская книга, которую Эйнштейн подарил своему другу. Лот ушел за 2 200 фунтов стерлингов (около 2 800 долларов).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования