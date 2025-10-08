EN
Мир

Перепутанные в роддоме женщины встретились через 35 лет

2 минуты чтения 13:39

В Австрии две женщины, перепутанные при рождении, встретились спустя 35 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, Дорис Грюнвальд и Джессика Баумгартнер родились в октябре 1990 года в больнице LKH-Uniklinikum в австрийском городе Грац. Обе появились на свет недоношенными. При выписке из медучреждения персонал больницы перепутал новорожденных девочек и их отдали не тем родителям.

Спустя 22 года, Грюнвальд случайно узнала, что не является биологической дочерью своих родителей Эвелин и Йозефа. Правда вскрылась после того, как она сдала анализы и выяснила, что ее группа крови не совпадает с группами крови отца и матери. 

В 2016 году об этой истории сообщила местная пресса, однако найти настоящих родителей Грюнвальд тогда не удалось.

Позже об отсутствии биологического родства с воспитывавшими ее родителями узнала и Баумгартнер. Она забеременела и в ходе плановых обследований выяснилось, что ее группа крови не совпадает с таковыми ее отца и матери. Тогда лечащий врач Баумгартнер предположил, что ее могли перепутать в роддоме.

В итоге Грюнвальд смогла найти Баумгартнер в фейсбуке, а позже женщины встретились оффлайн. Их встречу засняла съемочная группа местного телеканала ORF.

«Мы сразу нашли общий язык. Это было неописуемо приятное чувство», — поделилась с журналистами впечатлением от встречи Грюнвальд. В свою очередь, Моника Дерпер, воспитывавшая Джессику Баумгартнер, назвала этом «эмоциональным потрясением».

«Но моей первой мыслью было, что Джессика навсегда останется нашим ребёнком. А когда я увидел Дорис, я подумал, какая она милая», — рассказала Дерпер. В свою очередь, чета Грюнвальдов заявила, что, выяснив правду о дочери, испытала «облегчение» и радость от того, что их семья стала больше.

