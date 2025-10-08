Герой мема «Пацан к успеху шел» отсидел 10 лет и пришел к реальному успеху

Герой популярного в 2010-х мема «Пацан к успеху шел» после десяти лет в колонии основал свой бизнес по продаже дронов и добился серьезных финансовых успехов, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Mash.

Речь об Ильдаре Мурсалимове. В 2006 году он вместе с двумя знакомыми оказался на скамье подсудимых по делу об убийстве таксиста в Перми. Тогда журналисты записали короткое видео из зала суда, где один из обвиняемых, Артем Катаев, произнес ставшую позже известной фразу: «Шоколад ни в чем не виноват. Пацан к успеху шел — не получилось, не фартануло». Он говорил о своем подельнике Александре Гусейнове по кличке Шоколад.

Старый добрый рунет Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Суд признал троих подростков виновными в убийстве 29-летнего таксиста Михаила Гольдина. Эксперты насчитали на теле мужчины порядка сотни ножевых ранений. По версии следствия, молодые люди попросили Гольдина подвезти их, а потом расправились с ним по дороге. Именно Мурсалимов, как выяснили правоохранители, первым начал наносить таксисту удары ножом. Его признали организатором нападения. Однако, поскольку на момент преступления ему было 17 лет, суд назначил ему менее суровое наказание.

Во время беседы с журналистами в суде Мурсалимов называл себя «положительным и порядочным» человеком и заявлял, что по этой причине рассчитывает на скорое освобождение.

Уже позже, в начале 2010-х, видео из суда попало в интернет и превратилось в один из самых известных мемов рунета. Фраза «Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло» стала ироничным символом провала.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

Как пишет Mash, после освобождения в 2015 году Мурсалимов женился, у него родился ребенок, а позже он основал компанию, занимающуюся производством и продажей дронов. По данным телеграм-канала, в 2024 году выручка бизнеса Мурсалимова превысила 160 миллионов рублей, он ездит на «Порше» и в целом выглядит как человек, пришедший к успеху. Отвечать на вопрос Mash о секрете успеха он отказался и попросил журналистов удалить его номер.

По информации URA.ru, Александр Гусейнов, известный как Шоколад, впоследствии получил еще несколько сроков — за разбой и за кражи из магазинов. А Иван Катаев освободился из тюрьмы только в этом году, но пока о нем нет новостей.