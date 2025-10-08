EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: ЕС нашел новый способ ударить по нефтяному флоту России

2 минуты чтения 10:22

Евросоюз предложил ввести санкции против трех компаний, которые предоставляли России «поддельные флаги» для уже находящихся под санкциями нефтяных танкеров «теневого флота». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

В них сказано, что как минимум восемь подсанкционных российских судов перевозили нефть под флагами Арубы и Кюрасао, государственных образований в Карибском море вблизи берегов Венесуэлы, а также государственного образования Синт-Мартен. Все они входят в состав Королевства Нидерландов.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

О каких именно компаниях идет речь, Bloomberg не уточнил, однако издание пишет, что ни одна из территорий не значится в так называемом Парижском реестре официальных флагов и не оказывает услуг по регистрации судов. Отмечается, что в мае этого года Нидерланды предупредили Международную морскую организацию, что компании выдают «поддельные сертификаты» от имени Синт-Мартена.

По данным Bloomberg, эти меры должны войти в последний на данный момент пакет санкций, который сейчас разрабатывают в Евросоюзе. Как пишет издание, ЕС хочет усилить давление на российский «теневой флот» и сократить нефтяные доходы Москвы. 

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

В пакет санкций также должны войти ограничения в отношении около 120 связанных с Россией судов. Помимо этого, блок намерен ввести санкции против компаний в третьих странах, которые помогают России торговать энергоносителями. Bloomberg подчеркнул, что для принятия этих мер их должны одобрить все государства-члены ЕС, а детали ограничений еще могут измениться. 

Издание добавило, что сейчас некоторые европейские страны усиливают проверки проходящих в их водах судов. Так, на прошлой неделе Франция задержала и проверила судно, которое власти посчитали принадлежащим «теневому флоту» России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял