СМИ: ЕС нашел новый способ ударить по нефтяному флоту России

Евросоюз предложил ввести санкции против трех компаний, которые предоставляли России «поддельные флаги» для уже находящихся под санкциями нефтяных танкеров «теневого флота». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

В них сказано, что как минимум восемь подсанкционных российских судов перевозили нефть под флагами Арубы и Кюрасао, государственных образований в Карибском море вблизи берегов Венесуэлы, а также государственного образования Синт-Мартен. Все они входят в состав Королевства Нидерландов.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

О каких именно компаниях идет речь, Bloomberg не уточнил, однако издание пишет, что ни одна из территорий не значится в так называемом Парижском реестре официальных флагов и не оказывает услуг по регистрации судов. Отмечается, что в мае этого года Нидерланды предупредили Международную морскую организацию, что компании выдают «поддельные сертификаты» от имени Синт-Мартена.

По данным Bloomberg, эти меры должны войти в последний на данный момент пакет санкций, который сейчас разрабатывают в Евросоюзе. Как пишет издание, ЕС хочет усилить давление на российский «теневой флот» и сократить нефтяные доходы Москвы.

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

В пакет санкций также должны войти ограничения в отношении около 120 связанных с Россией судов. Помимо этого, блок намерен ввести санкции против компаний в третьих странах, которые помогают России торговать энергоносителями. Bloomberg подчеркнул, что для принятия этих мер их должны одобрить все государства-члены ЕС, а детали ограничений еще могут измениться.

Издание добавило, что сейчас некоторые европейские страны усиливают проверки проходящих в их водах судов. Так, на прошлой неделе Франция задержала и проверила судно, которое власти посчитали принадлежащим «теневому флоту» России.