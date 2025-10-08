MacBook спас жизнь своему владельцу

Китайский бизнесмен избежал ранения во время нападения в Бразилии благодаря своему ноутбуку Apple. Мужчину пытались застрелить грабители, но пуля застряла в корпусе устройства, сообщает Mothership.

По информации издания, инцидент произошел первого октября на автозаправочной станции в Сан-Паулу. Мужчина, называющий себя Чжаном, завершал свою командировку в Бразилии и уже ожидал машину до аэропорта. При нем были чемодан и рюкзак с документами и ноутбуком.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

Внезапно из припаркованной рядом машины выскочил человек в маске и попытался ограбить его. «В моем рюкзаке были важные документы и ноутбук, поэтому я развернулся и побежал», — написал пострадавший на китайской платформе Xiaohongshu. По его словам, он успел отбежать примерно на 30–40 метров, а затем обернулся и понял, что нападавшие скрылись вместе с его чемоданом.

Как пишет Mothership, после нападения работник автозаправки вызвал полицию. Полицейские сообщили, что шансы вернуть похищенные вещи практически равны нулю — и Чжан отправился в аэропорт, чтобы не успеть на свой рейс. Во время досмотра сотрудники службы авиационной безопасности обнаружили в корпусе его ноутбука пулю.

Остров людоедов Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть Общество 16 минут чтения

Только тогда, по признанию мужчины, он понял, что в него стреляли, а MacBook фактически спас ему жизнь. «Я не сразу осознал, что произошла перестрелка, пока не увидел повреждения на ноутбуке», — рассказал он журналистам.

По оценке Чжана, сумма материального ущерба составила примерно от 1300 до 2600 долларов США. Согласно сообщениям местных СМИ, полиция начала расследование, однако пока неизвестно, удалось ли установить личности нападавших.