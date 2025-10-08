EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

MacBook спас жизнь своему владельцу

2 минуты чтения 20:15

Китайский бизнесмен избежал ранения во время нападения в Бразилии благодаря своему ноутбуку Apple. Мужчину пытались застрелить грабители, но пуля застряла в корпусе устройства, сообщает Mothership.

По информации издания, инцидент произошел первого октября на автозаправочной станции в Сан-Паулу. Мужчина, называющий себя Чжаном, завершал свою командировку в Бразилии и уже ожидал машину до аэропорта. При нем были чемодан и рюкзак с документами и ноутбуком.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Внезапно из припаркованной рядом машины выскочил человек в маске и попытался ограбить его. «В моем рюкзаке были важные документы и ноутбук, поэтому я развернулся и побежал», — написал пострадавший на китайской платформе Xiaohongshu. По его словам, он успел отбежать примерно на 30–40 метров, а затем обернулся и понял, что нападавшие скрылись вместе с его чемоданом.

Как пишет Mothership, после нападения работник автозаправки вызвал полицию. Полицейские сообщили, что шансы вернуть похищенные вещи практически равны нулю — и Чжан отправился в аэропорт, чтобы не успеть на свой рейс. Во время досмотра сотрудники службы авиационной безопасности обнаружили в корпусе его ноутбука пулю.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

Только тогда, по признанию мужчины, он понял, что в него стреляли, а MacBook фактически спас ему жизнь. «Я не сразу осознал, что произошла перестрелка, пока не увидел повреждения на ноутбуке», — рассказал он журналистам.

По оценке Чжана, сумма материального ущерба составила примерно от 1300 до 2600 долларов США. Согласно сообщениям местных СМИ, полиция начала расследование, однако пока неизвестно, удалось ли установить личности нападавших.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования