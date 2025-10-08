Впервые в истории футболист стал миллиардером

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index. После подписания двухлетнего контракта с саудовским клубом «Аль-Наср» состояние Роналду выросло до 1,4 миллиарда долларов.

Bloomberg отмечает, что 40-летний Роналду долгое время боролся за титул величайшего футболиста с аргентинским футболистом Лионелем Месси — их доходы были сопоставимы. Контракт с клубом «Аль-Наср» на сумму более 400 миллионов долларов издание называет «одним из крупнейших контрактов в истории футбола» с самой высокой годовой зарплатой среди спортсменов. По данным Bloomberg, доходы Роналду в клубе не облагаются налогами, а сам контракт дает ему привилегии в виде доли в «Аль-Насре» и доступа к частному самолету.

Мигель Маркес, который помогает управлять состоянием Роналду через лиссабонскую компанию LMcapital Wealth Management, отказался разглашать точный размер состояния футболиста. В своей оценке Bloomberg учитывал заработок за всю карьеру, а также инвестиции и рекламные контракты, с поправкой на действующие налоговые ставки и рыночную конъюнктуру.

По данным издания, Роналду заработал более 550 миллионов долларов в период с 2002 по 2023 год. Он также подписал десятилетний контракт с Nike на почти 18 миллионов долларов в год и сотрудничал с такими брендами, как Armani и Castrol, что увеличило его состояние более чем на 175 миллионов долларов. При этом Месси заработал за свою карьеру более 600 миллионов долларов до вычета налогов. Его гарантированный доход в последние два года составил лишь десятую часть от дохода Роналду за тот же период.

Отмечается, что, в отличие от других спортсменов-миллиардеров, в число которых входят, например, теннисист Роджер Федерер и баскетболист Майкл Джордан, Роналду заработал свое состояние преимущественно за счет зарплаты, а не рекламных и спонсорских контрактов.