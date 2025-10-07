Сотрудник получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился

В Чили сотруднику агропищевой компании по ошибке начислили единовременную зарплату за 27 лет работы. Получив сумму, в 330 раз превышающую месячный оклад, мужчина уволился, а судившаяся с ним за возврат средств компания проиграла дело. Об этом пишет издание Diario AS.

События произошли еще в мае 2022 года. Бухгалтерия агропищевой компании Consorcio Industrial de Alimentos перевела помощнику по отгрузке, имя которого не называется, 165 миллионов чилийских песо (172 тысячи долларов), вместо положенных 500 тысяч (521 доллар).

Сообщается, что после обнаружения ошибки, руководитель отдела кадров связался с работником и уведомил его о переплате. По словам представителей компании, мужчина пообещал вернуть средства, однако исчез и, спустя три дня, подал заявление об увольнении через своего адвоката. В ответ руководство подало на него в суд.

Разбирательства по этому делу шли несколько лет. Отмечается, что восьмого сентября Апелляционный суд Сантьяго отказался удовлетворить иск компании о возврате переплаченных средств. Суд постановил, что действия бывшего сотрудника не являются уголовным преступлением, а относятся к сфере гражданско-правовых отношений.

Агропищевая компания Consorcio Industrial de Alimentos, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать это решение и подать кассационную жалобу для пересмотра дела.

В феврале стало известно, что нью-йоркский Citibank по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов вместо 280. По данным Financial Times, операцию одобрили сразу два сотрудника — работник отдела платежей и ответственный за проверку транзакций перед их обработкой.

Перевод был проведен еще в апреле 2024 года. Спустя несколько часов перевод был отменен.

Еще один случай переплаты, о котором стало известно в 2025 году, произошел в России. Из-за ошибки бухгалтера одного из заводов в Челябинске сотрудники получили зарплату, превышающую обычные начисления в 100 раз. Некоторые из них, как сообщала газета «Комсомольская правда», к тому моменту уже успели потратить часть неожиданно поступивших средств и заявили, что не намерены возвращать деньги.