EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Сотрудник получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился

2 минуты чтения 22:26 7 октября

В Чили сотруднику агропищевой компании по ошибке начислили единовременную зарплату за 27 лет работы. Получив сумму, в 330 раз превышающую месячный оклад, мужчина уволился, а судившаяся с ним за возврат средств компания проиграла дело. Об этом пишет издание Diario AS.

События произошли еще в мае 2022 года. Бухгалтерия агропищевой компании Consorcio Industrial de Alimentos перевела помощнику по отгрузке, имя которого не называется, 165 миллионов чилийских песо (172 тысячи долларов), вместо положенных 500 тысяч (521 доллар).

Сообщается, что после обнаружения ошибки, руководитель отдела кадров связался с работником и уведомил его о переплате. По словам представителей компании, мужчина пообещал вернуть средства, однако исчез и, спустя три дня, подал заявление об увольнении через своего адвоката. В ответ руководство подало на него в суд. 

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

Разбирательства по этому делу шли несколько лет. Отмечается, что восьмого сентября Апелляционный суд Сантьяго отказался удовлетворить иск компании о возврате переплаченных средств. Суд постановил, что действия бывшего сотрудника не являются уголовным преступлением, а относятся к сфере гражданско-правовых отношений. 

Агропищевая компания Consorcio Industrial de Alimentos, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать это решение и подать кассационную жалобу для пересмотра дела.

В феврале стало известно, что нью-йоркский Citibank по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов вместо 280. По данным Financial Times, операцию одобрили сразу два сотрудника — работник отдела платежей и ответственный за проверку транзакций перед их обработкой.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

Перевод был проведен еще в апреле 2024 года. Спустя несколько часов перевод был отменен.

Еще один случай переплаты, о котором стало известно в 2025 году, произошел в России. Из-за ошибки бухгалтера одного из заводов в Челябинске сотрудники получили зарплату, превышающую обычные начисления в 100 раз. Некоторые из них, как сообщала газета «Комсомольская правда», к тому моменту уже успели потратить часть неожиданно поступивших средств и заявили, что не намерены возвращать деньги.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял