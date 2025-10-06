EN
Украина создала секретную систему противодействия ударам России

2 минуты чтения 12:45 | Обновлено: 13:16

В Украине внедрили новую систему противодействия последствиям российских ударов по энергетической инфраструктуре. По данным The Wall Street Journal, речь идет о засекреченных объектах, оснащенных аккумуляторными установками, способными обеспечивать электроснабжение даже во время бомбардировок.

Как сообщает газета, в Киевской и Днепропетровской областях появилось шесть так называемых парков батарей, местоположение которых держится в строгом секрете, чтобы предотвратить их поражение российскими ракетами и дронами. По той же причине не раскрываются и меры по их защите, хотя известно, что они включают в себя, в том числе, системы противовоздушной обороны.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

По данным газеты, каждый такой парк представляет собой ряды белых аккумуляторных блоков высотой около 2,5 метра. Все они, как отмечается, разработаны в США. The Wall Street Journal пишет, что общая мощность всех установок составляет 200 мегаватт — этого достаточно, чтобы в течение двух часов обеспечивать электроэнергией до 600 тысяч домов. 

Сообщается, что аккумуляторы могут стать альтернативным источником энергии, предотвращать полное отключение света и давать инженерам время на восстановление основного электроснабжения. Батареи автоматически включаются в случае аварийного отключения другого источника энергии, что позволяет избежать веерных отключений, добавила газета.

Одним из ключевых преимуществ новых систем The Wall Street Journal называет их модульность. Так, при выходе из строя одного блока его можно заменить и это не помешает работе всей установки.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Программа по созданию парков была анонсирована украинской энергетической компанией ДТЭК в июле. Партнером выступила американская компания Fluence Energy. Газета пишет, что проект завершили в августе, его реализация обошлась в 140 миллионов долларов.

Это не первый подобный проект на территории Украины. В 2021 году аналогичный парк был построен в Энергодаре, Запорожской области. Однако, по словам советника по вопросам накопления энергии в ДТЭК Вадима Уткина, после захвата города российскими войсками объект был выведен из строя. За несколько часов до оккупации Уткин стер программное обеспечение батарей, превратив их в «дорогие кирпичи».

С начала полномасштабного вторжения Россия систематически наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре. По словам бывшего министра энергетики Украины Ольги Буславец, в результате атак страна потеряла более половины своих генерирующих мощностей.

