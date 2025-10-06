Поединок UFC в Белом доме пройдет в юбилей Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил дату проведения ранее анонсированного поединка UFC на территории Белого дома — он состоится 14 июня 2026 года, в день рождения политика, пишет Reuters.

В следующем году Трампу исполняется 80 лет — свой юбилей он планирует отпраздновать фестивалем организации, президент которой является его близким другом. Поклонников проекта Дэйны Уайта политик считает своим электоратом, отмечают журналисты.

Ранее Трамп уже заявлял о скором проведении боя UFC на территории Белого дома, но не говорил точной даты. Политик часто посещает события UFC, последний раз он делал это в июне 2025 года. Его отношения с Уайтом начались еще в 2000 году, когда принадлежащий ему отель в Атлантик-Сити оказался одним из немногих мест в США, готовым принимать бои UFC.

Дэйна Уайт уже заявил, что UFC потратит около 700 тысяч долларов на замену травы на южной лужайке Белого дома после окончания боя. Организация не ответила на просьбу журналистов о комментарии. Издание The Hill отмечает, что свою готовность принять участие в мероприятии на территории Белого дома уже выразил один из самых известных бойцов UFC Конор Макгрегор.

Журналисты отмечают, что для проведения фестиваля на южной лужайке Белого дома возведут восьмиугольную клетку, в которой и будет проводиться бой. Его участники пройдут процедуру взвешивания у мемориала Линкольна, мероприятия для болельщиков состоятся на Национальной аллее.

Также во время фестиваля планируется запуск фейерверков и проведение световых шоу, отмечали в Белом доме. Организаторы установят гигантские экраны для просмотра поединка в Эллипсе, территории к югу от Белого дома.