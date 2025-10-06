EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Студент покончил с собой из-за ошибки университета

2 минуты чтения 21:13 | Обновлено: 21:23

Студент географического факультета Университета Глазго покончил с собой после того, как вуз не выдал ему диплом из-за того, что ему по ошибке не была выставлена оценка по одному из курсов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на результаты внутренней проверки.

В сентябре прошлого года Университет Глазго уведомил 23-летнего Итана Брауна, что он не получил оценку по одному из предметов, и не сможет закончить вуз. Спустя три месяца Браун покончил с собой в день выдачи дипломов. Позднее проверка, проведенная по заявлению матери студента Трейси Скотт, показала, что молодой человек должен был получить диплом с отличием.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

«Итан был добрым, заботливым молодым человеком, которого очень любили. Поэтому мне сейчас больно осознавать, какие душевные страдания этот университет, должно быть, причинил моему сыну. Правда в том, что Итан успешно получил диплом верхней второй степени с отличием, несмотря на то, что университет неоднократно сообщал ему, что он не справился», — заявила Скотт на пресс-конференции.

Согласно отчету университета, который составил недавно вышедший на пенсию профессор, при выставлении оценок Брауну произошла «трагическая ошибка». При этом ошибку не заметили сотрудники вуза, две внутренние экзаменационные комиссии и одна внешняя экзаменационная комиссия. 

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

Сотрудники вуза утверждают, что ошибка в ситуации с Брауном была единичной и не коснулась других студентов. Ректор университета заявил, что готов встретиться с семьей погибшего и обсудить дальнейшие действия.

Также Скотт отметила, что ее сын сообщал университету о проблемах с ментальным здоровьем, однако не получил никакой поддержки. Университет Глазго признал, что из-за «недостатка коммуникации» не направил Брауна в службу поддержки студентов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял