Студент покончил с собой из-за ошибки университета

Студент географического факультета Университета Глазго покончил с собой после того, как вуз не выдал ему диплом из-за того, что ему по ошибке не была выставлена оценка по одному из курсов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на результаты внутренней проверки.

В сентябре прошлого года Университет Глазго уведомил 23-летнего Итана Брауна, что он не получил оценку по одному из предметов, и не сможет закончить вуз. Спустя три месяца Браун покончил с собой в день выдачи дипломов. Позднее проверка, проведенная по заявлению матери студента Трейси Скотт, показала, что молодой человек должен был получить диплом с отличием.

«Итан был добрым, заботливым молодым человеком, которого очень любили. Поэтому мне сейчас больно осознавать, какие душевные страдания этот университет, должно быть, причинил моему сыну. Правда в том, что Итан успешно получил диплом верхней второй степени с отличием, несмотря на то, что университет неоднократно сообщал ему, что он не справился», — заявила Скотт на пресс-конференции.

Согласно отчету университета, который составил недавно вышедший на пенсию профессор, при выставлении оценок Брауну произошла «трагическая ошибка». При этом ошибку не заметили сотрудники вуза, две внутренние экзаменационные комиссии и одна внешняя экзаменационная комиссия.

Сотрудники вуза утверждают, что ошибка в ситуации с Брауном была единичной и не коснулась других студентов. Ректор университета заявил, что готов встретиться с семьей погибшего и обсудить дальнейшие действия.

Также Скотт отметила, что ее сын сообщал университету о проблемах с ментальным здоровьем, однако не получил никакой поддержки. Университет Глазго признал, что из-за «недостатка коммуникации» не направил Брауна в службу поддержки студентов.