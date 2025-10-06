СМИ рассказали о давлении помощников Зеленского на оппонентов за президентский пост

Помощники президента Украины Владимира Зеленского используют властные и юридические инструменты для давления на его потенциальных соперников в борьбе за президентский пост, пишет Politico со ссылкой на бывших высокопоставленных украинских чиновников.

Их цель, по мнению собеседников журналистов, состоит в том, чтобы запугать и заставить замолчать критиков власти и оппонентов. Против потенциальных соперников возбуждаются уголовные дела и вводятся санкции, а аресты высокопоставленных военных могут быть связаны с попыткой давления на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отмечает Politico.

Оппоненты Зеленского критически относятся к его заявлениям о готовности уйти в отставку, если это приблизит гарантии мира на территории Украины. Со ссылкой на анонимные заявления депутатов партии Зеленского «Слуга народа» журналисты пишут, что президент на одной из закрытых встреч якобы говорил о своем возможном переизбрании в позитивном ключе.

Одновременно он критиковал своих оппонентов, депутатов парламента, журналистов и гражданских активистов за то, что они не позволили власти сформировать устойчиво положительный образ Украины в глазах западных партнеров. Фактически, как отмечает Politico, в стране уже началась предвыборная кампания, в рамках которой ведется активная агитация.

По мнению собеседников журналистов, Офис президента Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) провели обыски в помещениях Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины — сотрудники СБУ якобы получили доступ к секретным материалам дел. С тех пор силовики якобы оказывают давление и на следователей по наиболее резонансным делам, чтобы заблокировать расследования в адрес людей из окружения Зеленского.

Наиболее опасным соперником на потенциальных выборах для Зеленского остается бывший главком ВСУ Залужный. Со ссылкой на данные социологической группы «Рейтинг» Politico пишет, что в первом туре Зеленский набрал бы 35,2% голосов, Залужный — 25,3% голосов, если бы выборы прошли летом. При этом, как отмечают журналисты, у действующего президента были бы сложности во втором туре.

Журналисты пишут, что на прошлой неделе Залужный впервые аккуратно раскритиковал действия Зеленского, поставив под сомнение успешность вторжения ВСУ в Курскую область. Некоторые из пообщавшихся с Politico критиков Зеленского считают, что аресты высокопоставленных военных могут быть попыткой властей надавить на Залужного. Однако анонимный бывший чиновник Минобороны заявил, что никто из арестованных генералов не был близок к экс-главкому и не имел тесных связей с ним.