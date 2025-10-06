EN
Мир

СМИ рассказали о давлении помощников Зеленского на оппонентов за президентский пост

2 минуты чтения 13:04 | Обновлено: 13:06

Помощники президента Украины Владимира Зеленского используют властные и юридические инструменты для давления на его потенциальных соперников в борьбе за президентский пост, пишет Politico со ссылкой на бывших высокопоставленных украинских чиновников.

Их цель, по мнению собеседников журналистов, состоит в том, чтобы запугать и заставить замолчать критиков власти и оппонентов. Против потенциальных соперников возбуждаются уголовные дела и вводятся санкции, а аресты высокопоставленных военных могут быть связаны с попыткой давления на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отмечает Politico.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Оппоненты Зеленского критически относятся к его заявлениям о готовности уйти в отставку, если это приблизит гарантии мира на территории Украины. Со ссылкой на анонимные заявления депутатов партии Зеленского «Слуга народа» журналисты пишут, что президент на одной из закрытых встреч якобы говорил о своем возможном переизбрании в позитивном ключе.

Одновременно он критиковал своих оппонентов, депутатов парламента, журналистов и гражданских активистов за то, что они не позволили власти сформировать устойчиво положительный образ Украины в глазах западных партнеров. Фактически, как отмечает Politico, в стране уже началась предвыборная кампания, в рамках которой ведется активная агитация.

По мнению собеседников журналистов, Офис президента Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) провели обыски в помещениях Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины — сотрудники СБУ якобы получили доступ к секретным материалам дел. С тех пор силовики якобы оказывают давление и на следователей по наиболее резонансным делам, чтобы заблокировать расследования в адрес людей из окружения Зеленского.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Наиболее опасным соперником на потенциальных выборах для Зеленского остается бывший главком ВСУ Залужный. Со ссылкой на данные социологической группы «Рейтинг» Politico пишет, что в первом туре Зеленский набрал бы 35,2% голосов, Залужный — 25,3% голосов, если бы выборы прошли летом. При этом, как отмечают журналисты, у действующего президента были бы сложности во втором туре.

Журналисты пишут, что на прошлой неделе Залужный впервые аккуратно раскритиковал действия Зеленского, поставив под сомнение успешность вторжения ВСУ в Курскую область. Некоторые из пообщавшихся с Politico критиков Зеленского считают, что аресты высокопоставленных военных могут быть попыткой властей надавить на Залужного. Однако анонимный бывший чиновник Минобороны заявил, что никто из арестованных генералов не был близок к экс-главкому и не имел тесных связей с ним.

 

