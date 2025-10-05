EN
Интернет и мемы

Неприкосновенность частной жизни в Европе оказалась под угрозой

2 минуты чтения 14:35

Сразу две американские компании, связанные с сектором национальной безопасности США, раскритиковали планы Европы по расширению цифрового контроля над гражданами. Об этом сообщает The Times. 

По информации издания, компания-разработчик программного обеспечения Palantir отказалась участвовать в британской программе цифровых удостоверений личности, а руководство мессенджера Signal пригрозило уходом с европейского рынка из-за планов ЕС обязать сервисы внедрить механизмы слежки за перепиской пользователей.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Британская программа введения цифровых ID пока находится на стадии обсуждения и вызывает много вопросов, отмечает The Time. Согласно планам, британцы смогут использовать одно цифровое удостоверение вместо множества документов — паспорта, водительских прав, налогового кода или номера социального страхования. Оно будет храниться в виде приложения на смартфоне и подтверждать личность пользователя при любых онлайн-операциях. Критики предупреждают, что это может привести к появлению централизованной базы персональных данных и усилить контроль государства над частной жизнью граждан.

Palantir, имеющая контракты с ЦРУ, полицией и Министерством обороны Великобритании, заявила, что не будет участвовать в проекте, поскольку он «не имеет демократической легитимности». Глава британского подразделения компании Луис Мосли заявил, что вопрос о цифровых удостоверениях должен решаться общественным голосованием, и никак иначе. 

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

В то же время руководство мессенджера Signal выступило против законопроекта ЕС, который обяжет мессенджеры сканировать переписку пользователей для поиска запрещенного контента. Глава компании Мередит Уиттакер заявила, что при принятии регламента Signal «не сможет работать в Европе, не нарушая собственные принципы безопасности».

The Times напоминает, что Signal зарегистрирован в США как некоммерческая организация и финансируется за счет грантов, в том числе от Radio Free Asia, учрежденного Конгрессом США в годы холодной войны. 

