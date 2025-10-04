EN
Йогурт из муравьев приготовили в ресторане со звездами Мишлен

2 минуты чтения 14:35

В Копенгагене в ресторане Alchemist с двумя звездами Мишлен в течение года гостям подавали необычные десерты и коктейли на основе муравьев. Эксперимент стал частью научного исследования о ферментации молока с помощью насекомых, опубликованного в журнале iScience. Об этом пишет CNN.

Идея, как отмечает издание, родилась случайно. Сотрудники ресторана заметили, что молоко в холодильнике начало сворачиваться рядом со случайно оказавшимся там муравьем. Это натолкнуло команду на мысль обратиться к старой болгарской практике сквашивания молока с помощью рыжих лесных муравьев, которые выделяют кислоты и ферменты, запускающие процесс.

Команда, состоящая из поваров, биологов и специалистов по пищевым технологиям, несколько раз повторила эксперимент в Болгарии. В одном случае молоко с добавленными муравьями закопали прямо в муравейник. Уже на следующий день оно начало густеть и приобрело кисловатый вкус — так получился йогурт, пишет CNN.

После этого на кухне Alchemist разработали три блюда. Первое — мороженое из овечьего йогурта, сквашенного живыми муравьями, между печеньями в форме насекомых. Второе — «маскарпоне» из козьего молока с добавлением высушенных муравьев. И третье — коктейль на молоке, где свертывание происходило не от лимонного сока, а от муравьиных кислот. По словам исследователей, вкус получился «лимонным, но более сложным, с удивительной шелковистостью».

Ученые пришли к выводу, что лучше всего работают живые муравьи. Именно в таком йогурте обнаружили несколько видов молочнокислых бактерий, в то время как продукты с высушенными или замороженными насекомыми содержали мало нужных микроорганизмов и даже потенциальные загрязнители.

Как отмечает CNN, это пока эксперимент, который пришелся по вкусу гостям датского ресторана. Однако авторы исследования считают, что в будущем можно выделить полезные бактерии у муравьев и использовать их в пищевой промышленности.

