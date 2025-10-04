Открыт институт «свежих идей» для чиновников

В Британии тестируют новый формат работы с госслужащими — неформальные брейнштормы «в красивой обстановке за приятными ужинами». Предполагается, что так чиновники начнут работать эффективнее. Об этом пишет The Times.

Институт Даунинг Бэтткокк, который займется этим, открыли в Кембриджском университете. По замыслу создателей, он станет местом, где политики, ученые и эксперты будут встречаться для обсуждения идей, которые обычно кажутся немыслимыми. Руководитель института Дэвид Халперн, бывший член команды Тони Блэра, говорит, что такие дискуссии помогут не отвергать предложения на стадии первой реакции. «Нужно дать идее пространство, чтобы ее не раздавали мгновенно. Потому что первая реакция обычно: ну конечно, это глупо», — объясняет он.

Халперн приводит примеры мер, когда-то считавшихся абсурдными. В их числе — повышение пенсионного возраста или налог на сахар. По его словам, министерские департаменты нередко предлагают предсказуемые решения, и у чиновников просто нет времени на поиск альтернатив.

Как пишет The Times, идея института в том, чтобы вырвать политиков из вестминстерской гонки и собрать за одним столом. Всего должно быть 20–25 человек — это министры, эксперты и приглашенные специалисты из других стран. В комфортной атмосфере они смогут обсуждать, какие варианты остаются вне поля зрения и где другие страны справились лучше. «Кембридж — это красивое место, с великолепными залами и ужинами. Мы предлагаем приватное обсуждение, в котором позволяется мыслить шире», — говорит Халперн.

Институт финансируется многомиллионными пожертвованиями венчурного инвестора Хамфри Бэтткока, отмечает The Times. Темы для обсуждения будут выбирать сами организаторы. В числе первых направлений называются социальная помощь, конвенция о беженцах и проблема «потерянного миллиона» молодых британцев, которые не учатся и не работают.

Приглашать собираются не только признанных экспертов, но и «неудобных» участников — людей, чьи идеи не вписываются в привычные схемы. «Таких часто выталкивают из бюрократии, но они феноменально ценны, потому что разрушают привычные рамки мышления», — поясняет Халперн.