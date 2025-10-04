EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Открыт институт «свежих идей» для чиновников

2 минуты чтения 09:19 | Обновлено: 09:20

В Британии тестируют новый формат работы с госслужащими — неформальные брейнштормы «в красивой обстановке за приятными ужинами». Предполагается, что так чиновники начнут работать эффективнее. Об этом пишет The Times. 

Институт Даунинг Бэтткокк, который займется этим, открыли в Кембриджском университете. По замыслу создателей, он станет местом, где политики, ученые и эксперты будут встречаться для обсуждения идей, которые обычно кажутся немыслимыми. Руководитель института Дэвид Халперн, бывший член команды Тони Блэра, говорит, что такие дискуссии помогут не отвергать предложения на стадии первой реакции. «Нужно дать идее пространство, чтобы ее не раздавали мгновенно. Потому что первая реакция обычно: ну конечно, это глупо», — объясняет он.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Халперн приводит примеры мер, когда-то считавшихся абсурдными. В их числе — повышение пенсионного возраста или налог на сахар. По его словам, министерские департаменты нередко предлагают предсказуемые решения, и у чиновников просто нет времени на поиск альтернатив.

Как пишет The Times, идея института в том, чтобы вырвать политиков из вестминстерской гонки и собрать за одним столом. Всего должно быть 20–25 человек — это министры, эксперты и приглашенные специалисты из других стран. В комфортной атмосфере они смогут обсуждать, какие варианты остаются вне поля зрения и где другие страны справились лучше. «Кембридж — это красивое место, с великолепными залами и ужинами. Мы предлагаем приватное обсуждение, в котором позволяется мыслить шире», — говорит Халперн.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Институт финансируется многомиллионными пожертвованиями венчурного инвестора Хамфри Бэтткока, отмечает The Times. Темы для обсуждения будут выбирать сами организаторы. В числе первых направлений называются социальная помощь, конвенция о беженцах и проблема «потерянного миллиона» молодых британцев, которые не учатся и не работают.

Приглашать собираются не только признанных экспертов, но и «неудобных» участников — людей, чьи идеи не вписываются в привычные схемы. «Таких часто выталкивают из бюрократии, но они феноменально ценны, потому что разрушают привычные рамки мышления», — поясняет Халперн.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял