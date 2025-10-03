Женщина впервые в истории возглавила Церковь Англии

В Великобритании духовным лидером Церкви Англии, объединяющей 85 миллионов последователей англиканской церкви по всему миру, впервые в истории стала женщина — Сара Муллали, назначенная архиепископом Кентерберийским. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Отвечая на призыв Христа к этому новому служению, я делаю это в том же духе служения Богу и другим, который мотивировал меня с тех пор, как я впервые пришла к вере в подростковом возрасте», — сказала она.

Муллали, которую называют феминисткой и борцом за права представителей ЛГБТ, в 2018 году стала первой женщиной-епископом Лондона и третьим по старшинству епископом Англиканской церкви после архиепископов Кентерберийского и Йоркского. До своего рукоположения, как отмечает CNN, она работала медсестрой в лондонских больницах, а затем стала главным специалистом по сестринскому делу в Англии.

«На каждом этапе этого пути, в ходе моей карьеры медсестры и христианского служения, я училась внимательно прислушиваться к людям и к мягким подсказкам Бога, чтобы стремиться объединять людей, чтобы они обрели надежду и исцеление», — заявила она.

Предыдущий архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ушел в отставку в прошлом году после обвинений в замалчивании фактов жестокого обращения с детьми в христианских лагерях в 1970-1980 годах.

По словам церковного историка Диармайда Маккалоха, отставка Уэлби была «историческим событием и не имела прецедента в 1427-летней истории архиепископов Кентерберийских».

В то же время, как отмечает CNN, возведение Муллали в сан архиепископа стало возможным только благодаря реформам Уэлби, который десять лет назад разрешил посвящать женщин в епископы. В свою очередь, новый духовный лидер Церкви Англии на протяжении своего духовного служения возглавляла церковный процесс изучения вопросов брака и сексуальности, в частности, поддерживая инициативу, разрешающую священникам благословлять однополые пары в церквях.

По данным CNN, официальная церемония посвящения Муллали в новый сан состоится в ходе службы в Кентерберийском соборе в марте 2026 года.