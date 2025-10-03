EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Женщина впервые в истории возглавила Церковь Англии

2 минуты чтения 15:01

В Великобритании духовным лидером Церкви Англии, объединяющей 85 миллионов последователей англиканской церкви по всему миру, впервые в истории стала женщина — Сара Муллали, назначенная архиепископом Кентерберийским. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Отвечая на призыв Христа к этому новому служению, я делаю это в том же духе служения Богу и другим, который мотивировал меня с тех пор, как я впервые пришла к вере в подростковом возрасте», — сказала она.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Муллали, которую называют феминисткой и борцом за права представителей ЛГБТ, в 2018 году стала первой женщиной-епископом Лондона и третьим по старшинству епископом Англиканской церкви после архиепископов Кентерберийского и Йоркского. До своего рукоположения, как отмечает CNN, она работала медсестрой в лондонских больницах, а затем стала главным специалистом по сестринскому делу в Англии.

«На каждом этапе этого пути, в ходе моей карьеры медсестры и христианского служения, я училась внимательно прислушиваться к людям и к мягким подсказкам Бога, чтобы стремиться объединять людей, чтобы они обрели надежду и исцеление», — заявила она.

Предыдущий архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ушел в отставку в прошлом году после обвинений в замалчивании фактов жестокого обращения с детьми в христианских лагерях в 1970-1980 годах. 

По словам церковного историка Диармайда Маккалоха, отставка Уэлби была «историческим событием и не имела прецедента в 1427-летней истории архиепископов Кентерберийских».

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

В то же время, как отмечает CNN, возведение Муллали в сан архиепископа стало возможным только благодаря реформам Уэлби, который десять лет назад разрешил посвящать женщин в епископы. В свою очередь, новый духовный лидер Церкви Англии на протяжении своего духовного служения возглавляла церковный процесс изучения вопросов брака и сексуальности, в частности, поддерживая инициативу, разрешающую священникам благословлять однополые пары в церквях. 

По данным CNN, официальная церемония посвящения Муллали в новый сан состоится в ходе службы в Кентерберийском соборе в марте 2026 года. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял