СМИ: Samsung собрала способные «читать мысли» наушники

Южнокорейская компания Samsung совместно с учеными Университета Ханянг разработала прототип наушников Ear-EEG, которые практически «читают мысли», пишет британский журнал о технологиях T3 magazine. Устройство считывает мозговые волны с помощью встроенного электроэнцефалографа и определяет сонливость человека, а также его предпочтения при просмотре видео.

Согласно статье, опубликованной в журнале IEEE Sensors Journal, наушники Ear-EEG представляют собой небольшое устройство, которое надевается на ухо и способно измерять электрическую активность мозга. С помощью интерфейса «мозг-компьютер» эти данные передаются в специальные приложения для дальнейшей обработки. Одно из главных применений технологии — обнаружение сонливости, что, как утверждают разработчики, может помочь повысить эффективность обучения и работы.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

Так, в ходе одного из экспериментов, разработчики включили 15 студентам монотонные видео, чтобы вызвать у них чувства усталости и сонливости. Анализ ЭЭГ позволил с высокой точностью определить момент начала сонливости у 12 участников.

Кроме того, Samsung увидел перспективы использования Ear-EEG в сфере маркетинга и развлечений. Сообщается, что во время эксперимента, 14 участников надели Ear-EEG и посмотрели два коротких видеоролика. Данные электроэнцефалограммы, обработанные с помощью искусственного интеллекта, позволили с точностью до 92,86% определить, какое видео понравилось каждому участнику больше.

«Это исследование является ярким примером сотрудничества между академическим сообществом и промышленностью, которое получило международное признание за свою научную значимость. Разработанная нами технология не ограничивается образованием и маркетингом — она имеет потенциал для расширения в различных областях, таких как развлечения и управление психическим здоровьем», — прокомментировал результаты профессор Чанг-Хван Им из Университета Ханянг.

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

Компания Samsung также объявила об успешной реализации технологии мониторинга с помощью ИИ на смарт-часах для раннего выявления ЛЖСД (систолической дисфункции левого желудочка). Это заболевание, как отмечается, является причиной около 50% всех случаев сердечной недостаточности. Кроме того, оно считается более смертоносным, чем некоторые формы рака.



