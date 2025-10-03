EN
Отрабатывавшие навыки маскировки норвежские солдаты потерялись у границы с Россией

2 минуты чтения 08:01

В провинции Финнмарк, которая граничит с Мурманской областью России, пропали 10 норвежских военнослужащих, принимавших участие в учениях. Об этом сообщают норвежские телеканалы NRK и TV2.

По их данным, в ходе двухнедельных маневров военные отрабатывали навыки маскировки и скрытного перемещения. Учения завершились накануне, однако к условленной точке сбора не вышли 10 военнослужащих. Позже трое из них добрались до места самостоятельно, а еще двоих нашли с помощью спасательного вертолета.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Поиски оставшихся пятерых военных продолжаются. Как сообщается, среди них есть, как офицеры, так и солдаты-срочники, служащие по призыву. В полиции сообщили, что получили GPS-координаты пропавших солдат, однако пока найти их не удалось.

Предполагается, что не вышедшие к условленному месту военные могли перепутать время сбора или заблудиться на пути к нему. По другой версии кто-то из них получил травму, что замедлило движение всей группы.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

По словам норвежского подполковника Аудуна Йорстада, случаи, когда военные терялись во время учений, были и раньше. «Но нам давно не приходилось прибегать к помощи полиции. Военные вели поиски в течение 12 часов, прежде чем подключилась полиция», — отметил он. В то же время он добавил, что военные, о которых идет речь,  хорошо обучены и подготовлены.

Как уточняют норвежские СМИ, солдаты потерялись на холмистой местности с лесами и болотами. При этом поиски осложняются тем, что в этом районе слабое покрытие мобильной связи, а в значительной зоне поиска ее сигнал отсутствует вовсе. В то же время, по данным журналистов, условия для поиска пропавших складываются благоприятные, благодаря хорошей осенней погоде.

