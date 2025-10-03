Министр культуры Литвы ушел в отставку после вопроса о принадлежности Крыма

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс решил уйти в отставку. Об этом сообщили Delfi и LTR. Незадолго до этого министр дал интервью порталу lrytas, во время которого ему задали вопрос о принадлежности Крыма, но Адомавичюс отказался на него отвечать, посчитав такой вопрос провокационным.

«Нет, не будем играть в эти игры. Понимаете, нужно быть… Здесь есть грань, где надо остановиться», — заявил литовский министр культуры в интервью. Однако lrytas отметил, что после интервью Адомавичюс все же ответил на вопрос, кому принадлежит Крым. Он назвал полуостров «оккупированной территорией Украины, которая сейчас находится у России».

LTR пишет, что вопрос про Крым стал «последней каплей» для Инги Ругинене, премьер-министра Литвы, которая предложила Адомавичюсу самостоятельно покинуть свой пост. При этом сам министр утверждает, что его «никто не склонял» к отставке, а ее причинами стали «общее настроение, общее давление, события каждого дня, высказывания, общий фон, который необходимо оценить».

На пресс-конференции в литовском Сейме министр также рассказал о давлении, которое оказывается на его семью, из-за чего ему и его родственникам «небезопасно находиться даже на улице». О чем именно шла речь, Адомавичюс не уточнил, но добавил, что он уходит в отставку «ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать».

«На сегодняшний день [Министерство культуры] принадлежит [партии] “Заря Нямунаса”, и мы будем искать другого кандидата, который подошел бы и нам, и обществу, и правительству, и всем людям», — рассказал в Сейме заместитель председателя партии Робертас Пуховичюс. Он добавил, что в будущем Адомавичюс мог бы прийти на должность вице-министра, канцлера или советника министра в Минкульте.

При этом Пуховичюс заявил, что уход Адомавичюса не связан с его интервью и ответом на вопрос о Крыме. Он вслед за министром рассказал о давлении и стрессе, которые испытывал Адомавичюс.

LTR отмечает, что Адомавичюс проработал на должности министра всего неделю. При нем из Министерства культуры вынесли украинский флаг — ведомство объяснило это клининговыми работами и заявило, что флаг убрали на короткий промежуток времени. Также СМИ обратили внимание на видеозапись, на которой Адомавичюс предлагал уменьшить финансирование обороны.