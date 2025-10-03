EN
Мир

Американский ядерный арсенал назвали устаревшим

2 минуты чтения 21:57

Ядерный потенциал Соединенных Штатов устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны России, Китая и КНДР, сказано в новом докладе американского консервативного центра Heritage Foundation. Авторы исследования порекомендовали США увеличить количество развернутых боеголовок почти в три раза к 2050 году.

Автор доклада Роберт Питерс отметил, что самая новая боеголовка, которая сейчас стоит на вооружении США, была произведена в 1989 году. Он заявил, что нынешняя структура вооруженных сил была принята при президенте Бараке Обаме в 2010 году, когда отношения с Россией были намного лучше, а Китай «даже не был реальным игроком на ядерном поле».

«Сегодня у нас есть арсенал, срок службы которого на десятилетия превзошел запланированный, и военная конструкция, созданная для очень благополучного мира», — заявил исследователь. 

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Согласно докладу, сейчас у США развернуто 1750 единиц ядерного оружия. При этом Китай ежегодно создает около 100 боеголовок и может достичь ядерного паритета с США к середине 2030-х годов.

Питерс предложил к 2050 году увеличить число боеголовок до 4625 единиц оперативно развернутого ядерного оружия. В том числе, согласно этому плану, на вооружении США должны быть 3500 стратегических боеголовок, размещаемые на межконтинентальных баллистических ракетах, подлодках с баллистическими ракетами и бомбардировщиках. Около 1125 единиц должны относиться к нестратегическому ядерному оружию, такому как бомбы свободного падения и ракеты оперативно-тактической дальности.

